Tifón Dujuan golpea Japón: se reportan al menos cuatro muertos y 45 000 casas sin electricidad

Las inundaciones anegaron un parque debido a las fuertes lluvias provocadas por el tifón Dujuan en la ciudad de Ichikawa

El tifón Dujuan deja al menos cuatro muertos y 22 heridos en Japón, donde miles de casas cercanas a Tokio se quedaron sin electricidad tras el paso de la tormenta, informaron este martes 22 de septiembre de 2026 las autoridades.

El ciclon se alejó de la costa japonesa y avanzó por el Pacífico durante la mañana.

Dujuan ya había provocado el lunes el cierre anticipado en la capital de una de las mayores ferias mundiales de videojuegos.

Japón suele enfrentar tifones al final del verano e inicios del otoño, que este año además han interrumpido los Juegos Asiáticos que se celebran en ese país asiático.

La Agencia de Manejo de Incendios y Desastres informó que tres personas fallecieron en la prefectura de Chiba y una en la región de Kanagawa, ambas cerca de Tokio.

Las operaciones de búsqueda continuaban para localizar a seis personas desaparecidas tras los tamaños de tierra provocados por las lluvias torrenciales, señaló la agencia.

Más de 45.000 casas en Chiba seguían sin electricidad la mañana de este martes.

Dujuan descargó cantidades récord de lluvia en la zona capitalina.

Oshima, una isla ubicada a unos 120 kilómetros al sur de Tokio, registró 832 milímetros de lluvia en 48 horas, más del doble del promedio de todo el mes de septiembre, informó la cadena pública NHK.

Las precipitaciones en el distrito de Edogawa, en Tokio, alcanzaron el récord de 282,5 milímetros en 24 horas.

Los científicos afirman que el cambio climático causado por los seres humanos intensifica el riesgo de lluvias intensas debido a que una atmósfera más cálida retiene más agua.