Tres túneles de Quito estarán cerrados durante cinco horas desde este miércoles 23

Cierre de túneles en Quito: Horarios y vías alternas por mantenimiento este 23 de septiembre

Los túneles San Diego, San Roque y San Juan permanecerán cerrados durante cinco horas desde la noche de este miércoles 23 de septiembre de 2026, debido a trabajos de mantenimiento mensual.

El cierre será únicamente en sentido sur-norte.

¿A qué hora serán los cierres?

El cierre comenzará a las 22:30 de este miércoles 23 y se extenderá hasta las 03:30 del jueves 24 de septiembre.

Durante este periodo, los conductores deberán tomar en cuenta la restricción al circular por este tramo de la ciudad.

Los túneles que estarán cerrados son San Diego, San Roque y San Juan, todos en sentido sur-norte. Obras de Quito indicó que la medida corresponde a trabajos programados de mantenimiento.

AMT gestionará la movilidad

Durante el cierre, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) estará a cargo de gestionar la movilidad en el sector y coordinar las acciones necesarias mientras duren los trabajos.

Los conductores que circulen por la zona durante la noche y madrugada deberán considerar el cierre y planificar su ruta con anticipación.