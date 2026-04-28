Soldado se declara no culpable de apostar sobre captura de Maduro

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, permanece en una prisión de Estados Unidos.

El soldado estadounidense acusado de lucrarse en la plataforma de apuestas Polymarket al usar información clasificada sobre el operativo que llevó a la captura del expresidente Nicolás Maduro, se declaró no culpable ante una jueza.

El Departamento de Justicia acusó a Gannon Ken Van Dyke, de 38 años, en el primer caso conocido de 'insider trading' (tráfico de información) relacionado con los llamados mercados de predicciones.

El soldado podría enfrentar entre 10 y 20 años de prisión

Según las autoridades, Van Dyke, que participó en la planificación y ejecución del operativo contra Maduro, apostó unos USD 33.000 y acabó ganando más de USD 400 000.

Van Dyke fue arrestado el pasado 24 de abril en Carolina Norte, donde permanecía en una base militar, pero salió en libertad tras pagar una fianza de usd 250 000 y aceptar restricciones de viaje por el país.

A nivel federal, el uniformado afronta cinco delitos de fraude penados con un máximo de entre 10 y 20 años de prisión cada uno.