Estos son los conciertos previstos en Ecuador para mayo 2026

Uno de los conciertos más esperados en mayo de este año es el de Ed Sheeran.

Mayo de 2026 se perfila como uno de los meses más intensos para la escena musical en Ecuador. Con una agenda cargada de espectáculos, el país vuelve a posicionarse como una parada clave dentro de las giras internacionales, atrayendo a miles de fanáticos a ciudades como Quito y Guayaquil.

El recorrido musical arranca el viernes 8 de mayo con el cantante español Beret, quien se presentará en Quito, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Laura Pausini cantó en Quito con poncho de lana

Cuatro días después, el 12 de mayo, será el turno de la chilena Mon Laferte. Ella se presentará en Quito, en el Parque Bicentenario. El concierto forma parte de su nueva gira mundial Femme Fatale Tour.

La agenda continúa con el esperado regreso del reconocido artista Ricardo Montaner, quien ofrecerá dos conciertos: el 21 de mayo en Quito y el 23 en Guayaquil.

El plato fuerte del mes llegará el 23 de mayo con la presentación del británico Ed Sheeran en el Estadio Olímpico Atahualpa, uno de los eventos más esperados del año. Su concierto forma parte de una gira global que ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

Con estos espectáculos de artistas internacionales y latinos, Ecuador consolida su lugar en el mapa de los grandes espectáculos musicales de la región.