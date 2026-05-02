Fuerte accidente de tránsito se registró en la vía a Cajas
El siniestro generó congestión vehicular y movilizó a equipos de emergencia.
Un fuerte accidente de tránsito se reportó en la vía a Cajas, generando alarma entre conductores.
Redes Sociales
Compartir
Fecha de publicación
02 may 2026 - 08:55
Un fuerte accidente de tránsito se registró en la vía a Cajas, provocando alarma entre conductores y complicaciones en la circulación vehicular en este importante tramo de conexión.
El accidente generó congestión vehicular debido a cierres parciales mientras se realizaban labores de atención y retiro de los vehículos afectados.
Conductores reportaron demoras en la circulación y recomendaron tomar rutas alternas.
Compartir