Un fuerte accidente de tránsito se reportó en la vía a Cajas, generando alarma entre conductores.

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la vía a Cajas, provocando alarma entre conductores y complicaciones en la circulación vehicular en este importante tramo de conexión.

El accidente generó congestión vehicular debido a cierres parciales mientras se realizaban labores de atención y retiro de los vehículos afectados.

Conductores reportaron demoras en la circulación y recomendaron tomar rutas alternas.