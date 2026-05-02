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Ecuador

Fuerte accidente de tránsito se registró en la vía a Cajas

El siniestro generó congestión vehicular y movilizó a equipos de emergencia.

Un fuerte accidente de tránsito se reportó en la vía a Cajas, generando alarma entre conductores.

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Autor

Tamara López

Fecha de publicación

02 may 2026 - 08:55

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Un fuerte accidente de tránsito se registró en la vía a Cajas, provocando alarma entre conductores y complicaciones en la circulación vehicular en este importante tramo de conexión.

El accidente generó congestión vehicular debido a cierres parciales mientras se realizaban labores de atención y retiro de los vehículos afectados.

Conductores reportaron demoras en la circulación y recomendaron tomar rutas alternas.

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