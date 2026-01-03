'Llegó la hora de la libertad'; María Corina Machado celebra detención de Nicolás Maduro

'Llegó la hora de la libertad'. Así celebró la líder opositora venezolana, María Corina Machado, la caída del mandatario Nicolás Maduro este sábado 3 de enero de 2025.

Machado emitió un comunicado en sus redes sociales tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos y añadió que "desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones".

"Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa", escribió Machado en la carta difundida horas más tarde de la captura de Maduro.

La líder opositora, ganadora del Premio Nobel de la Paz, dijo que "hemos luchado, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena".

Machado añadió que quien debe asumir el poder en Venezuela es Edmundo González Urrutia, luego del triunfo en las urnas el 28 de julio y la denuncia de fraude por parte del chavismo.

"Estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a TODOS", agregó Machado.

Finalmente, llamó a los venezolanos a estar pendientes de sus canales y estar listos para lo que se comunicará "muy pronto".

Mientras que a sus compatriotas en el exterior llamó a movilizarse y activar a los gobiernos y ciudadanos del mundo a la "gran operación de construcción de la nueva Venezuela".

Por su parte, González Urrutia compartió el mensaje de Machado y añadió que "son horas decisivas" y dijo que "estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación".