'Me sentí humillado': ‘El Puma’ rompe el silencio tras ser expulsado del vuelo Quito–Miami

'El Puma' brindó dos conciertos en Quito y Guayaquil como parte de su gira ‘Gracias Tour’

El cantante José Luis Rodríguez, ‘El Puma’, fue retirado de un vuelo de una aerolínea que cubría la ruta Quito–Miami. El hecho quedó registrado en un video que se difundió en redes sociales el martes 25 de noviembre del 2025

En las imágenes se escucha al capitán del vuelo ordenar al cantante venezolano que abandone la aeronave. Horas después, el artista decidió explicar lo ocurrido en un extenso mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Rodríguez, quien estuvo en Ecuador como parte de su ‘Gracias Tour’ con presentaciones en Quito y Guayaquil, relató que el incidente ocurrió pocas horas después de terminar su show en la capital.

Según su testimonio, el artista de 82 años llegó al Aeropuerto Mariscal Sucre a las 05:00 y subió al avión con un bolso que contenía sus medicinas, pues él tiene un doble trasplante de pulmones en 2017.

Sebastián Yatra confirma dos conciertos en Ecuador

El problema comenzó cuando colocó el bolso bajo el asiento delantero. Un miembro de la tripulación le pidió moverlo al compartimento superior. “Le digo que preciso de las medicinas, porque me puede pasar cualquier cosa, se me sube o se me baja la presión... Le doy el bolso para que lo ponga arriba”, explicó el cantante.

Aunque el conflicto parecía resuelto, él hizo un comentario que provocó que la situación escalara. “Digo un comentario de esos, que me parece que este muchacho es un poco tonto, porque era una cosa simple de resolver”, relató ‘El Puma’

Según su testimonio, supuestamente otra asistente de vuelo lo escuchó y lo acusó con el jefe de la cabina. “Lo que dije fue ‘pendejada’, que para nosotros significa tontería... pues va donde este muchacho y dice que estoy hablando pestes de él”. Esto desencadenó una discusión que escaló hasta involucrar al capitán.

En el video viral se escucha al piloto gritar: “Desembarque de mi avión, ¡ahorita!”. Rodríguez se levantó, recogió su equipaje y abandonó la aeronave ante la mirada de los pasajeros.

En su mensaje, el artista dijo: “Me echaron como un delincuente… me sentí vejado, humillado. Estaba muy cansado, sin dormir, y no me sentía bien.”

A la tripulación les dijo “créanme que me están haciendo mucho daño con esto, estoy sin dormir, estoy muy cansado, no me siento bien”. Además, aseguró que pidió disculpas en tres ocasiones al jefe de cabina y a la tripulante de vuelo antes de ser expulsado.

Tras ser retirado, él regresó a Quito con ayuda de un empresario y pasó el día en un hotel hasta tomar un vuelo posterior hacia Estados Unidos.