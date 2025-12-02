La derecha se impone en la región; mapa de países que ya no tienen gobiernos de izquierda

Honduras acudió a las urnas el domingo 30 de noviembre del 2025

Dos días después de las elecciones generales del 30 de noviembre, Honduras sigue sin conocer a su presidente electo debido a fallas técnicas en la transmisión de resultados y a un escrutinio muy ajustado que mantiene un empate técnico entre los candidatos conservadores Nasry Asfura y Salvador Nasralla.

Según datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 57,03 % de las actas escrutadas hasta este martes 2 de diciembre, Asfura, del Partido Nacional y respaldado por el presidente estadounidense, Donald Trump, suma 749 022 votos (39,91 %), frente a los 748 507 sufragios (39,89 %) de Nasralla, del Partido Liberal.

La diferencia, de apenas 515 votos, sigue siendo insuficiente para declarar un ganador. En un distante tercer lugar figura la candidata del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, con 359 584 votos (19,16 %).

Sin embargo, los dos candidatos que lideran las elecciones en Honduras son de derecha. Por lo que este país centroamericano dejaría atrás a los gobiernos de izquierda.

Algo similar ocurrió en las últimas elecciones en Bolivia. Rodrigo Paz Pereira fue posesionado, el sábado 8 de noviembre del 2025, como el nuevo presidente de ese país para un periodo de cinco años.

Su posesión como mandatario abrió un nuevo ciclo político y económico en el país suramericano después de 20 años de la izquierda en el poder.

A continuación un mapa que detalla qué países de Latinoamérica tienen gobiernos de derecha o de izquierda:

Los gobiernos de centroizquierda o izquierda en Latinoamérica y el Caribe hasta lo que va del 2025 son: Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Guatemala, México, Nicaragua, Uruguay y Venezuela

Mientras que los países con gobierno inclinados a la centroderecha o derecha son: Argentina, Bolivia, Honduras (una vez que se defina el ganador de las elecciones), Costa Rica, Ecuador (Daniel Noboa), El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana