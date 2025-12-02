La derecha se impone en la región; mapa de países que ya no tienen gobiernos de izquierda
Honduras celebró sus elecciones presidenciales el 30 de noviembre. Los dos candidatos con más votos tienen una tendencia de derecha.
Honduras acudió a las urnas el domingo 30 de noviembre del 2025
02 dic 2025 - 21:46
Dos días después de las elecciones generales del 30 de noviembre, Honduras sigue sin conocer a su presidente electo debido a fallas técnicas en la transmisión de resultados y a un escrutinio muy ajustado que mantiene un empate técnico entre los candidatos conservadores Nasry Asfura y Salvador Nasralla.
Según datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 57,03 % de las actas escrutadas hasta este martes 2 de diciembre, Asfura, del Partido Nacional y respaldado por el presidente estadounidense, Donald Trump, suma 749 022 votos (39,91 %), frente a los 748 507 sufragios (39,89 %) de Nasralla, del Partido Liberal.
La diferencia, de apenas 515 votos, sigue siendo insuficiente para declarar un ganador. En un distante tercer lugar figura la candidata del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, con 359 584 votos (19,16 %).
Sin embargo, los dos candidatos que lideran las elecciones en Honduras son de derecha. Por lo que este país centroamericano dejaría atrás a los gobiernos de izquierda.
Algo similar ocurrió en las últimas elecciones en Bolivia. Rodrigo Paz Pereira fue posesionado, el sábado 8 de noviembre del 2025, como el nuevo presidente de ese país para un periodo de cinco años.
Su posesión como mandatario abrió un nuevo ciclo político y económico en el país suramericano después de 20 años de la izquierda en el poder.
A continuación un mapa que detalla qué países de Latinoamérica tienen gobiernos de derecha o de izquierda:
Los gobiernos de centroizquierda o izquierda en Latinoamérica y el Caribe hasta lo que va del 2025 son: Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Guatemala, México, Nicaragua, Uruguay y Venezuela
Mientras que los países con gobierno inclinados a la centroderecha o derecha son: Argentina, Bolivia, Honduras (una vez que se defina el ganador de las elecciones), Costa Rica, Ecuador (Daniel Noboa), El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana
