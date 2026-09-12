Derrumbe de edificio en Brasil deja dos muertos y personas desaparecidas

Tragedia en Brasil tras el colapso de un edificio.

Un edificio se desplomó sobre una vivienda, durante la madrugada de este sábado 12 de septiembre de 2026, en la zona este de São Paulo, Brasil.

A causa del colapso del edificio al menos dos personas fallecieron y hay varias personas desaparecidas, según informó el Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

Los equipos de emergencia lograron rescatar con vida a dos personas que quedaron atrapadas tras el derrumbe. Mientras continúan las labores de búsqueda, las autoridades reportan que al menos seis personas permanecen desaparecidas.

Según CNN, la vivienda afectada residía una familia de origen boliviano. Además, al menos 10 personas resultaron lesionadas a causa del colapso.

La Gobernación de São Paulo informó que la obra se encontraba paralizada y presentaba problemas relacionados con una incompatibilidad entre la ejecución de los trabajos y lo que había sido autorizado.

Los organismos de emergencia mantienen un operativo en el lugar para localizar a las personas desaparecidas, mientras las autoridades investigan las circunstancias que provocaron el derrumbe.