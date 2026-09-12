16 adultos mayores murieron tras incendio en un geriátrico en Chile

Los bomberos inspeccionan el lugar tras un incendio en una residencia de ancianos que dejó 16 muertos, en Pitrufquén.

Un incendio en un geriátrico en el sur de Santiago de Chile dejó 16 adultos mayores muertos. Así lo informaron las autoridades, este sábado 12 de septiembre de 2026.

Las llamas comenzaron la noche del viernes 11 y se prolongaron hasta las primeras horas del sábado 12, cuando fueron extinguidas, en este geriátrico del municipio de Pitrufquén, en la región de la Araucanía.

Decenas de bomberos, policías y personal de asistencia llegaron al lugar. Un camión de bomberos se ubicó en la entrada de la casa de acogida de una sola planta y lanzó chorros de agua a las llamas, según imágenes compartidas en redes sociales.

Videos domésticos muestran enormes llamadas y humo por encima del inmueble en plena oscuridad de la noche.

Durante la mañana, los bomberos aún realizaban el trabajo de recogida y limpieza de escombros y removían techos de calamina metálica que se desplomaron. Las policías acordonaron la zona por seguridad.

"Expresamos nuestro dolor y consternación ante la caída de 16 personas mayores en este siniestro", señaló el municipio de Pitrufquén en un comunicado.

En la casa de acogida en Pitrufquén, a 640 km al sur de la capital, había 26 ancianos y solo una cuidadora en el momento del accidente.

El presidente chileno, José Antonio Kast, pidió "conocer la verdad y, sobre esa base, corregir lo que sea necesario para hacer todo lo posible para evitar que una tragedia como esta vuelva a ocurrir".

En su cuenta de X exigió "medidas urgentes" destinadas a "revisar las condiciones" de los geriátricos del país.

Multas por mal funcionamiento

10 ancianos sobrevivieron y fueron trasladados al hospital de la zona, informó la alcaldesa Jacqueline Romero en redes sociales municipales. El estado de salud de la decena de sobrevivientes "es bueno", aclaró la alcaldesa. "Ya están en buenas condiciones", dijo.

El incendio "es una situación que nos llena el alma de mucha pena, de mucho dolor. Hemos estado (...) haciendo contención a las familias", indicó Romero. El municipio de Pitrufquén decretó tres días de duelo.

La Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi) ya había alertado de las deficiencias de funcionamiento del geriátrico.

"Era un lugar irregular; desde 2019 que había sido sumariado, ha sido multado, y era reincidente", dijo el funcionario del Seremi José Bravo.

"En el mes de febrero habíamos enviado una carta como municipalidad, justamente para que se fiscalizara porque no contaba con la normativa (...) tenía sumario sanitario", declaró la alcaldesa Romero a canales locales.

La fiscalía está en fase de investigación desde la madrugada para "determinar el origen y la causa del incendio, así como descartar la intervención de terceras personas" en el hecho, informó a medios locales el fiscal asignado al caso, Jorge Granada.

Los dueños del hogar privado fueron convocados a declarar. Las autoridades señalaron que el geriátrico tenía multas por su mal funcionamiento.