Ministro del Trabajo: 'No tenemos una reforma laboral fuerte a corto plazo en Ecuador'

Harold Burbano garantiza el respeto a los derechos de los trabajadores en Ecuador

Harold Burbano, ministro del Trabajo, afirmó que no existe una reforma laboral fuerte a corto plazo en Ecuador. Asegura que se trabajará para que la dinámica laboral impulse acuerdos entre el empleado y empleador.

Sus declaraciones las realizó este miércoles 3 de diciembre del 2025 durante una entrevista. Burbano recalcó que está impulsando alternativas para la creación de empleo que no afecten a los derechos laborales contemplados.

Entre las propuestas del Ministerio del Trabajo se estableció la implementación del trabajo por horas.

"Queremos fortalecer de alguna forma la relación entre el trabajador y el empleador. No vamos a plantear ningún programa de regresividad en derechos. Todos los derechos ganados por los trabajadores están y estarán asegurados". Harold Burbano, ministro del Trabajo

En este marco, Burbano consideta que se podrá dialogar para implementar horas de trabajo diarias, semanales, acuerdos con estudiantes y tener la capacidad de horarios diferenciados.

Para el titular de la Cartera de Estado, otro de sus objetivos es eliminar las cargas administrativas. Un aspecto que empezó con el protocolo de acoso laboral y también plantea una reformar el visto bueno. A su parecer, es un procedimiento muy largo y poco eficiente en el Ministerio de Trabajo.

¿Reformas al Código de Trabajo?

Burbano adelantó que, por el momento, no existe una propuesta inmediata pero dice que será un tema que se va a evaluar con la Asamblea Nacional porque Ecuador necesita cambios urgentes en ese aspecto.

"No tenemos una reforma laboral fuerte a corto plazo. Hay reformas que se están haciendo dentro de la Asamblea, en las cuales vamos a aportar como Ministerio". Harold Burbano, ministro del Trabajo

De igual forma, el Ministro de Trabajo ratificó que los derechos laborales establecidos, como el pago del décimo, se van a mantener y "no se los va a tocar de ninguna forma" con ninguna reforma.

¿Cuánto se incrementará el salario básico?

Burbano dijo que la prioridad es marcar la línea del Salario Básico Unificado (SBU) de Ecuador para el 2026. "Tenemos una tendencia. Será un aumento entre 10 y 20 dólares", aseveró.

Detalló que entre 15 y 16 dólares es un monto razonable para acordarse entre el sector.

No se realizarán despidos de servidores públicos

"No tenemos un proceso continuo de despido de servidores públicos". Con estas palabras, Burbano confirmó que no existirán despidos masivos y que la decisión la tomará cada autoridad conforme a la evaluación constante que hacen sus trabajadores.

"No hay que decirle al país que estamos en un proceso de desvinculación masiva de servidores públicos. Es no es real", añadió Burbano.