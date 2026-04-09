España habilita formulario para recopilar datos para regularización de migrantes

España alista un proceso de regularización para migrantes, entre ellos, ecuatorianos

España prepara una regularización que podría beneficiar a 500 000 migrantes, entre ellos cerca de 3 000 ecuatorianos.

Quienes cumplan los requisitos podrán acceder a residencia legal por un año y frenar procesos de expulsión.

La Embajada de Ecuador en España habilitó un formulario para recopilar información de ciudadanos interesados en acogerse al proceso de regularización extraordinaria que impulsa el Gobierno español.

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Sin embargo, el mecanismo todavía no entra en vigencia. La embajadora Wilma Andrade confirmó que el reglamento del proceso permanece en espera por observaciones de la Comisión Europea.

Entre los requisitos principales para acceder a este beneficio es haber residido en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, demostrar una permanencia continua de al menos cinco meses y no registrar antecedentes penales.

Las autoridades ecuatorianas aclararon que el formulario habilitado no implica una solicitud formal ni garantiza el acceso al proceso de regularización. Su objetivo es recopilar datos estadísticos para fortalecer la atención consular para cuando se habilite el proceso

Mientras tanto, los consulados ecuatorianos en España ofrecen apoyo en trámites clave como la obtención de certificados de antecedentes penales, renovación de pasaportes con vigencia de 10 años, emisión de documentos consulares y gestión de apostillas. Algunos de estos procesos pueden realizarse de manera virtual o mediante citas previas.

Las autoridades recomiendan a los migrantes preparar con anticipación la documentación necesaria, como certificados de empadronamiento, contratos de arriendo y antecedentes penales apostillados y traducidos, para agilizar el trámite cuando se habilite el proceso.

Los trámites de regularización podrían desarrollarse entre abril y el 30 de junio de 2026, con un tiempo estimado de resolución de hasta tres meses. Además, la normativa prevé que los beneficiarios puedan acceder a un permiso de residencia temporal por un año y trabajar legalmente desde el inicio del trámite.