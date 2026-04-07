ICE detiene a ecuatoriano señalado por el secuestro de una niña en Estados Unidos

ICE detuvo a un ecuatoriano acusado de secuestrar a una niña de cuatro años.

Agentes del ICE detuvieron a un ecuatoriano señalado por el secuestro de una niña de cuatro años en Estados Unidos. Según las autoridades, el hombre portaba un grillete electrónico por ese caso.

Carlos Corte fue detenido por agentes de inmigración en Nueva York, de acuerdo con información difundida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) este martes 7 de abril de 2026.

Corte permanece en Estados Unidos como migrante ilegal. El 28 de marzo pasado las autoridades locales lo detuvieron por el secuestro de una niña de cuatro años, quien se encontraba en una lavandería con su madre.

Las autoridades locale hallaron a la niña en una biblioteca cercana, sin detallar su estado. Tras su arresto en la llamada 'Ciudad Santuario', el ecuatoriano quedó libre con medidas alternativas.

El ICE lo detuvo el 31 de marzo y "lo colocó en proceso de deportación", apuntó el DHS. Aunque según sus registros, ingresó de manera ilegal a territorio estadounidense y ha sido deportado en tres ocasiones previas.

“Este tres veces criminal extranjero ilegal deportado, Carlos Corte-Corte, secuestró a una inocente niña de cuatro años de una lavandería en Long Island. Los políticos del santuario de Nueva York decidieron liberar a este secuestrador de la cárcel para aprovechar a más niños inocentes en lugar de cooperar con la policía de ICE”, dijo la subsecretaria interina Lauren Bis.

El DHS, del gobierno de Donald Trump, cuestionó a las autoridades neoyorquinas y escribió en sus redes sociales que "es vergonzoso que los políticos neoyorquinos que defienden la ciudad santuario hayan decidido liberar a este secuestrador para que siga abusando de niños inocentes".