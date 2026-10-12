Detienen a adolescente por disparar con una escopeta en una secundaria en Francia

Agentes de la policía municipal francesa patrullan las inmediaciones de la escuela secundaria Joseph-Lakanal después del ataque de un estudiante.

Un adolescente de 14 años fue detenido este lunes 12 de octubre de 2026 en el sureste de Francia por disparar con una escopeta y herir al director de su centro de secundaria y una profesora, anunciaron las autoridades.

La balacera se produjo en plenas protestas estudiantiles en Francia para reclamar mejores condiciones en los liceos, pero el ataque no estaría vinculado a esta movilización que sacudió el país desde finales de septiembre.

Los hechos ocurrieron en el centro de secundaria Joseph-Lakanal de la localidad de Aubagne, cerca de la ciudad de Marsella, cerca de las 10:00 de la mañana, cuando el adolescente abrió fuego con una escopeta.

"El sospechoso, por una razón que se desconoce, disparó contra el director", a quien alcanzó en los muslos y en la parte baja de la espalda, explicó a AFP el prefecto del departamento de Bocas del Ródano, Jacques Witkowski.

"Disparó una segunda vez contra una profesora, que recibe un perdigón en el muslo; disparó una tercera vez en el pasillo y luego fue interceptado por un miembro" del personal, agregó.

Según la fiscalía de Marsella, un cuarto disparo se produjo contra la pizarra de una clase, cuando estaban los alumnos y un profesor en su interior.

Según Witkowski, se trataba de un alumno del centro sin antecedentes por "delincuencia" o "radicalización".

La vida de los heridos no corre peligro, indicó la policía. Según esta fuente, una tercera persona sufrió un ligero rasguño.

"Saludo la sangre fría y la reacción ejemplar del equipo educativo, que permitieron evitar lo peor", escribió el presidente francés, Emmanuel Macron, en la red social X.

En cuanto se conocieron los hechos, los padres de alumnos acudieron en masa para recoger a sus hijos y muchos seguían presentes frente al centro, en las afueras de la ciudad, hacia el mediodía.

Sarah, una alumna, explicó a AFP que estaba en clase de español cuando "se activó la alarma de incendios": "Salimos corriendo y nos encontramos con él. Empieza a disparar y dice: 'He venido sólo a por los profesores, no a por los alumnos'".

Por el momento, se desconocen los motivos del tiroteo. "No sabemos realmente cuál era el móvil ni si su objetivo eran los adultos", indicó la fiscal adjunta de Marsella, Audrey Jouaneton.

Varios ataques con arma blanca cometidos por alumnos en centros escolares conmocionaron al mundo educativo en Francia en los últimos años, entre ellos el que costó la vida a una adolescente de 15 años en Nantes en abril de 2025.