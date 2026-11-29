En la Unidad Educativa San Benildo La Salle la candidata a la alcaldía Cynthia Viteri ejerció su derecho al voto.

Los ocho candidatos a la Alcaldía de Guayaquil acuden este domingo 29 de noviembre de 2026 a los recintos electorales para ejercer su derecho al voto, como parte de las elecciones seccionales que se desarrollan en todo Ecuador.

Los aspirantes que participan en la contienda por el Municipio de Guayaquil son Mónica Luzárraga, Antonio García, Pedro Medina, Andrés Roche, Cynthia Viteri, Héctor Baldeón, Susana Santistevan y Fiorella Ycaza.

La jornada electoral se desarrolla a escala nacional con más de 13,8 millones de ciudadanos habilitados para votar, quienes elegirán a las autoridades de los gobiernos locales y a los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

ejerció su derecho al voto en la Junta 15 de la Unidad Educativa Gonzalo Llona, en Las Peñas.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), en estos comicios se designarán 5 749 autoridades locales. Entre ellas constan 23 prefectos, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos, 457 concejales rurales y 4.131 vocales de juntas parroquiales.

La votación se realiza en medio de las emergencias ocasionadas por las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, que mantienen en alerta a diferentes sectores del país.

Fiorella Ycaza votó junto a sus hijos La candidata y esposa de Aquiles Alvarez, Fiorella Ycaza, ejerció su derecho al voto en la Junta 15 de la Unidad Educativa Gonzalo Llona, en Las Peñas.

Andrés Roche ya sufragó en Guayaquil El candidato a la Alcaldía de Guayaquil por el Partido Social Cristiano (PSC), Andrés Roche, ejerció su derecho al voto en la Unidad Educativa Santiago de las Praderas, ubicada en el Puerto Principal.

Mónica Luzárraga ejerció su derecho al voto Mónica Luzárraga, candidata a la Alcaldía de Guayaquil por Unidad Popular y Pachakutik, acudió a la Unidad Educativa José Pino Ycaza para ejercer su derecho al voto en la mesa 6, en la ciudadela Atarazana al norte de la ciudad.