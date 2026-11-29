Los candidatos a la Alcaldía de Quito llegan a sus recintos electorales para votar este domingo 29 de noviembre de 2026.

Los candidatos a la Alcaldía de Quito llegan este domingo 29 de noviembre de 2026 a sus respectivos recintos electorales para ejercer su derecho al voto.

Durante la jornada, los aspirantes acuden a las urnas para participar en las elecciones que definirán quién estará al frente de la capital durante los próximos cuatro años.

Así votan los candidatos a la Alcaldía de Quito

Wilson Merino votó acompañado de su familia en Quito

El candidato a la Alcaldía de Quito, Wilson Merino, ejerció su derecho al voto este domingo 29 de noviembre de 2026, a las 08:23, en la Unidad Educativa Pedro Pablo Borja 2.

Merino llegó al recinto electoral acompañado de su esposa y sus hijas para participar en las elecciones seccionales, en las que los quiteños eligen a su próximo alcalde o alcaldesa para el período 2027-2031.

Wilson Merino, candidato a la Alcaldía de Quito, votó a las 08:23 de este domingo 29 de noviembre de 2026. Redes Sociales.

Harold Burbano votó acompañado de la ministra Nataly Morillo

El candidato a la Alcaldía de Quito por Acción Democrática Nacional (ADN), Harold Burbano, votó este domingo 29 de noviembre de 2026 en la Escuela Alfonso del Hierro La Salle, ubicada en el noroccidente de Quito. Llegó acompañado de la ministra de Gobierno, Nataly Morillo.

A su llegada, Burbano se mostró optimista sobre los resultados electorales.

"Somos un gran equipo, estamos unidos y confiamos en recibir grandes noticias para la ciudad." Harold Burbano, candidato a la Alcaldía de Quito.

Además, señaló que Quito tiene una gran responsabilidad en estas elecciones y confirmó que esperará los resultados en la sede de ADN, ubicada en la avenida de los Shyris.

Harold Burbano, candidato a la Alcaldía de Quito por ADN, votó este domingo 29 de noviembre de 2026 en la Escuela Alfonso del Hierro La Salle. API.

Pabel Muñoz votó en Nayón

El candidato a la Alcaldía de Quito, Pabel Muñoz, ejerció su derecho al voto este domingo 29 de noviembre de 2026, a las 10:39, en la Unidad Educativa Fiscal Once de Febrero, ubicada en Nayón.

Muñoz sufragó en la junta 9 masculina y, después de depositar sus papeletas en las urnas, firmó el padrón electoral y recibió su certificado de votación.

Pabel Muñoz, candidato a la Alcaldía de Quito, votó este domingo 29 de noviembre en Nayón. Redes Sociales.

Bernardo Jijón votó en Tumbaco

El candidato a la Alcaldía de Quito, Bernardo Jijón, ejerció su derecho al voto este domingo 29 de noviembre de 2026 en la Unidad Educativa Corazón de María, ubicada en el sector de Tumbaco.