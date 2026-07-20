Detienen a un hombre por desatar incendio cerca de oficina de inmigración en Nueva York

Policía arresta al presunto responsable del incendio frente a oficinas de inmigración en Nueva York.

Un veterano del ejército de Estados Unidos fue arrestado el lunes por provocar un incendio frente a un edificio en Nueva York que alberga oficinas federales de inmigración.

El hombre de 43 años, identificado como Andrew Arrabaca, presuntamente vertió gasolina e inició las llamas con un encendedor y un fuego artificial, y luego disparó proyectiles con un rifle de airsoft.

Las autoridades informaron que dos empleados del gobierno y un civil sufrieron heridas leves tras el incidente en el edificio, donde se encuentran los tribunales de inmigración y una oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La jefa de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, dijo que se encontró un cartel con la leyenda "ICE fuera de nuestras calles" en un carrito que Arrabaca transportó cerca del edificio, y que llevaba un "casco de estilo militar".

El ICE, principal responsable de la campaña de deportaciones masivas de Trump, ha generado críticas por sus tácticas de mano dura, incluidos los tiroteos mortales contra dos inmigrantes este mes y de dos ciudadanos estadounidenses a principios de este año.

"El señor Arrabaca llegó armado con malas intenciones", dijo James Barnacle, del FBI en Nueva York, señalando que también llevaba dos hachas, un martillo y tres cuchillos.

"Cuando estaba siendo arrestado, gritó términos despectivos hacia ICE. Usó malas palabras. Es un extremista antiestadounidense y antigubernamental", afirmó Barnacle.

"Dijo que estaba apuntando al edificio y que le parecía bien herir o matar a personas que entraran o salieran del edificio, fueran empleados federales o civiles", agregó.

Barnacle indicó que Arrabaca sirvió en el ejército de Estados Unidos de 2001 a 2005 como mecánico en sistemas de misiles Patriot.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran a un hombre vestido de negro vaciando un cubo sobre una escalera antes de que estalle una enorme llamarada. Luego se le ve huyendo del área y un agente logra derribarlo en el suelo.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó los hechos de "profundamente perturbadores" en una publicación en X, y agregó que se sentía aliviado de que nadie hubiera resultado herido de gravedad.

"Nuestra administración seguirá trabajando para garantizar que cada neoyorquino esté seguro en su ciudad, y para hacer rendir cuentas a quienes amenacen esa seguridad", escribió.