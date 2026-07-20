Disturbios entre hinchas de España y Argentina en el Metro de Madrid

Tras la final del Mundial 2026, un incidente violento se registró en la estación de metro de Sol, en Madrid, España. Un grupo de aficionados españoles agredió a un hincha argentino en medio de las celebraciones y la tensión por el resultado del partido.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo varias personas golpean al aficionado argentino mientras otros usuarios del metro intervienen para separarlos y evitar que la agresión continúe.

El enfrentamiento ocurrió pocas horas después de que España se proclamara campeona del Mundial al vencer a Argentina en la final disputada el domingo 19 de julio de 2026. La estación de Sol, uno de los principales puntos de reunión en la capital española durante las celebraciones deportivas, se encontraba abarrotada de aficionados.

Hasta este lunes 20, las autoridades españolas no han informado sobre personas detenidas ni han confirmado el estado de salud del hincha agredido. Tampoco se han dado a conocer las circunstancias que desencadenaron la pelea.

Las imágenes del incidente se viralizaron rápidamente en plataformas digitales, donde usuarios condenaron los hechos y cuestionaron la violencia ocurrida en medio de los festejos por el título mundial.