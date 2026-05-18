Triple choque de buses del Metropolitano genera caos y decenas de heridos en Lima

Triple choque en el Metropolitano en Lima - Perú deja al menos 40 heridos.

Una fuerte emergencia se registró la mañana de este lunes en Lima luego de que tres buses del sistema de transporte Metropolitano chocaran en plena vía exclusiva, dejando decenas de personas heridas.

El accidente ocurrió durante la mañana y provocó momentos de caos entre pasajeros y conductores que transitaban por la zona.

Tras el impacto, ambulancias, bomberos y personal de rescate acudieron rápidamente al lugar para atender a los afectados.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran daños considerables en las unidades de transporte y a pasajeros siendo evacuados por equipos de socorro.

Investigación en curso

Hasta el momento, las autoridades peruanas no han confirmado las causas oficiales del accidente ni el número exacto de heridos.

El hecho generó congestión vehicular y complicaciones en la operación del sistema de transporte mientras continúan las investigaciones.