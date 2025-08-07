Presidenta de Perú llama a la calma porque 'no hay nada que tratar' con Colombia

Dina Boluarte, mandó un mensaje de calma a la población de su país.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, mandó este jueves, 7 de agosto, un mensaje de calma a la población de su país en el que aseguró que no hay ningún tema limítrofe pendiente de tratar con Colombia.

El anuncio llegó después de que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, afirmara que Perú supuestamente se había apropiado de una isla amazónica en la frontera entre ambos países.

Desde Japón, donde Boluarte realiza una visita oficial, la mandataria mandó un vídeo en el que dijo que la soberanía del país sobre la isla reclamada por Colombia, donde se encuentra la población de Santa Rosa de Loreto, no está en conflicto y no hay ningún tema pendiente de tratar "de ninguna manera".

"No hay nada que tratar con nuestro hermano país del norte, con nuestros hermanos colombianos, de ninguna manera", sostuvo Boluarte.

En su alocución añadió que el tratado de 1922, reconfirmado en el Protocolo de Río de Janeiro de 1934 muestran que la isla Chinería, ubicada frente a la ciudad colombiana de Leticia, es peruana y está dentro de su soberanía nacional.