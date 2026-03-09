Disparan contra la casa de Rihanna en Los Ángeles

La cantante se encontraba en el domicilio el momento del ataque

Este domingo ocho de marzo, en Beverly Hills, la casa de la cantante estadounidense Rihanna fue baleada y una mujer fue detenida.

La policía afirma que la sospechosa, una mujer de unos 30 años, se detuvo en un automóvil frente a la vivienda y disparó siete veces antes de huir a toda velocidad.

Su vehículo fue localizado a unos 12 km de la casa de la cantante por la policía, que la puso bajo arresto. Aún no se ha revelado su identidad.

A pesar de que no hubo heridos, Rihanna se encontraba en el predio el momento del ataque. En el lugar de los hechos se encontró un rifle de repetición AR-15 y 10 casquillos de proyectil.

La famosa cantante, nacida en Barbados y cuyo nombre real es Robyn Fenty, dio a luz a su tercera hija, fruto de su relación con el rapero A$AP Rocky el pasado septiembre.

Esta no es la primera vez que un domicilio de la cantante enfrenta una falla de seguridad. En 2018, un hombre de 27 años ingresó sin autorización a su casa ubicada en Hollywood Hills tras saltar una reja perimetral, según antecedentes de la Fiscalía del Condado de Los Ángeles.

El sujeto, identificado como Eduardo León, entró al inmueble cuando la cantante no se encontraba en el lugar y permaneció al interior durante cerca de 12 horas, incluso pasando la noche.

En esa causa se declaró inocente, aunque la justicia le impuso una orden de alejamiento por diez años que le prohibía acercarse a la intérprete.