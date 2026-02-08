Los cinco shows más icónicos del Super Bowl que cambiaron el rumbo del espectáculo deportivo

Shakira y Bad Bunny se presentaron en el show de medio tiempo de 2020.

Más allá de la música, cada show de medio tiempo en el Super Bowl es un espejo cultural de su tiempo que redefine las expectativas, rompe barreras y marca hitos históricos.

Este 2026 el show de medio tiempo del espectáculo deportivo más visto de norteamérica estará protagonizado por Bad Bunny y la banda Green Day. El presidente estadounidense, Donald Trump, mostró su rechazo a ambos artistas y anunció que no asistirá.

ro de 2026 desde las 18:30 (hora de Ecuador) desde el Levi's Stadium, en el estado de California. El espectáculo de medio tiempo se podrá disfrutar entre las 20:00 y 21:00, según como se desarolle el juego entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

Los shows de medio tiempo más icónicos en el tiempo, según The Rolling Stones:

Michael Jackson 1993

El 'Rey del pop' tuvo una de las mejores presentaciones en el show de medio tiempo del Super Bowl. Su aparición fue en 1993 y marcó un hito en la historia.

Antes de 1993, los shows se basaban en formaciones de animación y bandas locales. Con Michael Jackson, llegó la primera superestrella global y las cifras de audiencia subieron por primera vez durante el medio tiempo, rompiendo récords de teleaudiencia en Estados Unidos.

Su aparición con los primeros efectos especiales en pantalla es inolvidable. Para su show se usaron varios dobles que aparecieron sobre las pantallas gigantes del estadio.

En medio de la ovación del público se quedó de pie inmóvil por varios minutos, hasta quitarse las gafas y arrancar su espectáculo con pasos únicos.

U2 (2002)

En 2022 la agrupación U2 presentó un show homenaje a las víctimas del atentado del 9/11 en las torres gemelas de Nueva York. El rock & roll se apoderó del escenario deportivo y conmovió al público a la altura de 'Bad', en el Live Aid, según The Rolling Stone Radio.

El show arrancó con el tema ‘Beautiful Day’, pasó a la emotiva ‘MLK’ mientras proyectaban los nombres de las víctimas del atentado en una pantalla gigante.

El emotivo momento arrancó lágrimas del conmovido público y se llevó a cabo casi en completa oscuridad. Las tonadas de este concierto retumbaron y se recuerdan a pesar de los años.

Prince (2007)

Prince protagonizó uno de los conciertos más icónicos de la historia, incluso en medio de una tormenta en Miami, en 2007.

Con vistosos colores y un recordado solo de guitarra en 'Purple Rain', Prince no paró de sorprender con su explosión de rock & roll. Su presentación se revivió entre sus fanáticos tras su trágica muerte en 2016.

El show del cantante de Minnesota estuvo acompañado de bailarinas con trajes fluorescentes que se movían en medio del vendaval.

Shakira y JLo (2020)

La fuerza latina se hizo presente en Miami en 2020 con un show único de Shakira y Jennifer López con brillantes colores, lentejuelas y bailarinas perfectamente sincronizada.

Shakira arrancó la presentación vestida de rojo al son de su exitoso tema 'La loba', para luego seguir con un show de guitarra acompañado con orquesta para interpretar 'Ojos así'.

Como parte del show se presentó Bad Bunny vestido de plateado y con un pañuelo en la cabeza.

JLo siguió el show vestida en un traje negro de cuero al son de 'Jenny from the Block' con una coreografía de varones vestidos de blanco y negro.

Rihanna (2023)

Completamente vestida de rojo Rihanna apareció entre sus bailarines, quienes iban de blanco. La cantante se presentó en Arizona y reveló con su espectáculo que estaba emnbarazada de su segundo hijo.

Rihanna interpretó algunos de sus mayores hits, como 'Umbrella', 'Diamonds', 'We Found Love' y 'Only Girl', en los que bailó sin parar entre una serie de plataformas colocadas para mover la presentación de baile.