¿Por qué se registraron dos terremotos en menos de un minuto en Venezuela?

Los dos terremotos que sacudieron a Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia y que han dejado más de 160 fallecidos, responden a un fenómeno geológico poco común conocido como doblete sísmico.

El miércoles 25 de junio de 2026 se registró un primer terremoto de magnitud 7,2 y segundos despúes se registró el segundo de 7,5.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el primer movimiento ocurrió a unos 24 kilómetros de San Felipe, en el estado de Yaracuy, a una profundidad aproximada de 21,9 kilómetros.

Minutos después, o más precisamente segundos después, se produjo un segundo terremoto de magnitud 7,5 cerca de la localidad de Yumare, también en Yaracuy.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos movimientos conformaron un doblete sísmico, es decir, dos terremotos de gran magnitud que ocurren casi al mismo tiempo y en una misma zona geográfica.

¿Por qué ocurre un doblete sísmico?

A diferencia de una secuencia sísmica tradicional, en la que un terremoto principal es seguido por réplicas de menor intensidad, un doblete sísmico se caracteriza por la ocurrencia de dos terremotos de magnitud similar, muy cercanos tanto en tiempo como en ubicación.

La sismóloga Lucía Lozano, de la Red Sísmica Nacional de España, explicó a EFE que este fenómeno ocurre cuando se presentan "dos terremotos de magnitud muy parecida, muy seguidos en el tiempo y muy próximos en el espacio".

La experta explicó que esto sucede cuando la rotura de una falla desencadena la de otro segmento de la misma o de una falla muy próxima.

Según la Fundación Venezolana de Investigaciones sismológicas, Venezuela se encuentra en una zona de elevada actividad sísmica debido a su ubicación en el límite entre la placa tectónica del Caribe y la placa Sudamericana.

Ambas estructuras se desplazan en direcciones casi opuestas, acumulando tensión durante largos periodos de tiempo.

Los expertos coinciden en que ambos eventos se originaron en la falla de Boconó, considerada una de las más activas y peligrosas de Venezuela.

Por su parte, Mark Quigley, profesor asociado de Ciencias Sismológicas de la Universidad de Melbourne, explicó qué son los dobletes sísmicos.

“A diferencia de una secuencia sísmica típica, donde un terremoto de mayor magnitud es seguido por réplicas significativamente menores, los dobletes son terremotos de magnitud similar que están causalmente relacionados, pero son sismológicamente distintos“, señaló Quigley.

“Esto podría deberse a que el desplazamiento de la corteza terrestre en la falla del primer terremoto aumentó la tensión en la falla que originó el segundo. Además, el paso de las ondas sísmicas del primer terremoto podría haber sacudido fallas cercanas ya propensas a la ruptura, provocando su rotura“, señala Quigley.