Capturan a alias ‘Samir’, mayor abastecedor de armas de los Chone Killers

El Ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, anunció la captura de alias Samir

El Bloque de Seguridad capturó en Daule, Guayas, a alias ‘Samir’, señalado por el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, como el presunto mayor abastecedor de armas de la organización criminal Chone Killers.

La captura fue informada este domingo 9 de agosto de 2026 por Loffredo, a través de un video difundido en redes sociales.

Según el ministro, la operación fue ejecutada por las Fuerzas Armadas, a través del Ejército ecuatoriano, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

¿Quién es alias ‘Samir’?

Loffredo identificó al detenido como un presunto proveedor de armas para los Chone Killers.

El ministro también señaló que alias ‘Samir’ sería colaborador de alias ‘Pan de Piña’, identificado por las autoridades como Marcos Armando Duarte, presunto líder de la organización criminal.

Duarte fue capturado por las Fuerzas Armadas el pasado 30 de julio de 2026 y permanece detenido.

“Este proveedor de la muerte, alias Samir, es colaborador de ‘Pan de Piña’”, señaló Loffredo en el video.

El ministro agregó que ambos detenidos se encuentran bajo custodia de las autoridades.

Operativo fue ejecutado en Daule

La captura de alias ‘Samir’ se realizó en Daule, como parte de las operaciones desplegadas por el Bloque de Seguridad contra estructuras delictivas.

Loffredo destacó la coordinación entre las Fuerzas Armadas y el Centro Nacional de Inteligencia para ubicar al sospechoso.

El ministro también envió un mensaje a las organizaciones criminales tras la captura.

“El capo que trate de reemplazarlos, también será capturado por el Bloque de Seguridad”, afirmó.

Las autoridades deberán determinar ahora la situación jurídica del detenido y su eventual responsabilidad dentro de la estructura criminal investigada.