Jordy Caicedo conquista el Nuevo Gasómetro: Doblete, escándalo y triunfo histórico para Huracán

El clásico de barrio más grande del mundo sumó un nuevo capítulo dorado para el "Globo". Este domingo 9 de agosto de 2026, Huracán se impuso 2-0 a San Lorenzo en el mítico estadio Pedro Bidegain, mejor conocido como el Nuevo Gasómetro.

La gran estrella de la tarde fue el atacante ecuatoriano Jordy Caicedo, quien no solo marcó los dos tantos de la victoria, sino que fue el epicentro de un final caliente que dejó a los locales con un hombre menos.

Con esta victoria, el conjunto de Parque Patricios puso fin a una adversa e histórica racha de 24 años y 8 meses sin ganar como visitante ante el "Ciclón" (el último triunfo databa del 9 de diciembre de 2001).

Con una primera mitad pareja y fuertemente disputada en el mediocampo, al minuto 45, justo en el cierre de la etapa inicial, Caicedo hizo su primera aparición fulminante. Tras un cabezazo de Juan Bisanz que fue bloqueado a medias por el portero Orlando Gill, el ecuatoriano estuvo atento para aprovechar el rebote en el área chica y empujar el balón al fondo de la red, marcando el 1-0.

En la segunda mitad, la desesperación de San Lorenzo por empatar dejó espacios en defensa que Huracán supo capitalizar. En el minuto 57, una rápida transición ofensiva encontró a Facundo Kalinger, quien asistió de manera magistral a Caicedo. El goleador, exhibiendo gran frialdad y jerarquía, cruzó su remate para decretar el 2-0 y silenciar a la hinchada local.

Pero, tras anotar su segundo gol, Caicedo decidió festejar directamente de cara a la hinchada de San Lorenzo, lo que fue tomado como una provocación y desató la furia de los jugadores azulgranas.

Los futbolistas locales fueron a increpar al ecuatoriano. En medio de los empujones —por los que Caicedo recibió una tarjeta amarilla— el arquero del "Ciclón", Orlando Gill, perdió los estribos y le propinó un cabezazo al defensor visitante Lucas Blondel. Tras la oportuna revisión de la jugada en el VAR, el árbitro Darío Herrera le mostró la tarjeta roja directa al guardameta por conducta violenta, dejando a San Lorenzo con 10 hombres a los 63 minutos.

Con un jugador más en la cancha y la ventaja de dos goles, Huracán se adueñó por completo del ritmo del partido ante un rival desesperado. A los 66 minutos, Jordy Caicedo se retiró del campo de juego para darle ingreso a Ignacio Pussetto, llevándose el reconocimiento total del cuerpo técnico y compañeros. Además, el delantero ecuatoriano reafirmó su espectacular momento en el fútbol argentino y grabando su nombre en la historia de uno de los clásicos más pasionales del país.