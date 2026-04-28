Donald Trump: Cronología de los intentos de atentado contra el presidente de EE.UU.

Donald Trump durante intento de atentado el 13 de julio de 2024, en Pensilvania.

El segundo mandato del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, inició el 20 de enero de 2025, tras ganar las elecciones de 2024.

El mandatario se convirtió en el presidente número 47 de los EE.UU.. Durante su administración, se han registrado por lo menos tres intentos de atentado en su contra.

Intento de atentado durante cena con periodistas

El más reciente se registró el sábado 25 de abril de 2026, durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en Washington.

Un hombre disparó fuera de la sala donde el Presidente estaba con su esposa y otros integrantes del Gobierno.

El individuo, que fue detenido al instante, se trata de Cole Tomas Allen, un californiano de 31 años. Trump resultó ileso.

Intento de atentado en un mitín político

El 13 de julio de 2024, Trump sufrió un intento de atentado mientras daba un discurso en un mitín de su candidatura en Butler, Pensilvania.

Como resultado de un disparo, el Presidente sufrió una herida en su oreja derecha. El autor del intento de sicariato perdió la vida y otro resultó herido.

El autor del disparo fue Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años quien fue abatido por la seguridad de Trump.

Intento de atentado mientras jugaba golf

El 15 de septiembre de 2024, sobrevivió a otro intento de atentado mientras jugaba al golf en su club de West Palm Beach, en Florida.

El Servicio Secreto detectó a un hombre armado con un rifle apostado entre la maleza junto al campo.

Se identificó al sospechoso como Ryan Routh, de 58 años. Huyó antes de abrir fuego y fue detenido posteriormente.

El 12 de octubre de ese mismo año, un hombre armado, identificado como Vem Miller, de 49 años, fue detenido en el control de seguridad de un mitín de Trump en California.

Causas de los atentados en EE.UU.

Al parecer, se trató de una falsa alarma, ya que fue puesto en libertad el mismo día bajo fianza y negó cualquier intención de matar a Trump.

Expertos en seguridad señalan que, la proliferación de armas, la polarización política y la visibilidad mediática de los líderes convierten a EE.UU. en un caso singular de riesgo.