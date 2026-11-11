Donald Trump defiende la guerra con Irán en su discurso en el Día de los Veteranos

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia unas palabras durante una ceremonia en honor al Día de los Veteranos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, defendió la guerra con Irán este miércoles, en su intervención por el Día de los Veteranos.

Esta guerra es un conflicto al que se opone buena parte del país y que contribuyó a que los demócratas lograran obtener el control de las dos Cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de la semana pasada.

"La valentía y la destreza de nuestros extraordinarios guerreros estadounidenses han sido absolutamente increíbles", afirmó el mandatario en su discurso en el Cementerio Nacional de Arlington, a las afueras de Washington.

"Cuando este conflicto termine, y lo hará pronto, el mundo entero será un lugar mucho más seguro y mejor, más pacífico, y un lugar sin el tipo de peligro que hemos tenido que sufrir", añadió.

La guerra comenzó el 28 de febrero con ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y ha cobrado la vida de 23 militares estadounidenses, según las últimas cifras del Pentágono.

Trump afirmó que el conflicto no lo inició Washington, sino Teherán, que "lleva librando una guerra contra Estados Unidos desde 1979".

El presidente consideró que las fuerzas estadounidenses actúan con el fin de frenar las capacidades nucleares de Irán.

Además, los republicanos de la Cámara de Representantes bloquearon el martes una iniciativa lanzada por un diputado republicano para someter a Hegseth a un proceso de destitución bajo la acusación de declarar la guerra sin autorización del Congreso y abusar de sus poderes como jefe del Pentágono.