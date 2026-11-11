¿Por qué la Fiscalía aprehendió al alcalde de Naranjal y allanó el Municipio?

El alcalde de Naranjal, Juan Carlos Rivera, fue aprehendido la madrugada de este miércoles y trasladada a la Fiscalía para rendir su versión en el caso "Naranjal".

Una operación ejecutada por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional la madrugada de este miércoles 11 de noviembre concluyó con la aprehensión del alcalde de Naranjal, Juan Carlos Rivera, y la intervención de la sede municipal.

El procedimiento se enmarca en el denominado caso "Naranjal", que busca desarticular presuntas irregularidades cometidas en la administración local.

¿Qué delitos se investigan en este caso?

La Fiscalía sostiene la hipótesis de una presunta estructura de corrupción implantada al interior del Municipio de Naranjal.

Las indagaciones apuntan a la posible comisión de delitos como tráfico de influencias, falsificación de documentos y uso de documentos falsos, entre otras infracciones penales asociadas a la gestión pública.

De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (Coip), las saciones por estos delitos pueden ir de 3 a 5 años y de 5 a 7 años.

Sin embargo, hasta las 15:27 de este miércoles 11 de noviembre de 2026, la Fiscalía no informado sobre la siuación jurídica del burgomaestre.

¿Cómo se ejecutan los operativos y todos los análisis?

Las diligencias comenzaron de madrugada con dos incursiones simultáneas en un inmueble residencial y en una finca vinculada al alcalde.

Tras ser ubicado en su domicilio, Rivera fue aprehendido y trasladado a la Fiscalía para rendir su versión oficial.

En paralelo, los equipos de investigación intervinieron la sede del Municipio de Naranjal, ingresando a varias direcciones y unidades administrativas para incautar documentación e indicios que aporten a la causa.