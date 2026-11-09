Más de dos millones de personas asistieron a la misa del papa León XIV en Buenos Aires

El Papa presidió la misa en Buenos Aires, donde más de dos millones de personas acudieron a verlo.

Más de dos millones de personas asistieron, este lunes 9 de noviembre de 2026, en Buenos Aires a la misa más multitudinaria del pontificado de León XIV, quien defendió la vigencia de la familia cristiana como "un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época".

La multitud se congregó en torno al Monumento a los Españoles en el barrio de Palermo para el primero de los tres encuentros masivos programados en la escala argentina de su viaje latinoamericano.

Al grito de "Olé olé León León" y agitando banderas argentinas y vaticanas, los fieles se agolparon formando un corredor de más de dos kilómetros sobre la anchísima avenida del Libertador por el que pasó León en su papamóvil.

🇻🇦 https://t.co/rUEHiiPr9H 👉 El papa León XIV alentó a los jóvenes a casarse y tener hijos durante una multitudinaria vigilia en Montevideo. https://t.co/lMDVRNJO7t — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 8, 2026

En su homilía, el Pontífice de 71 años, que hace apenas tres semanas se sometió a una cirugía por un cáncer de pulmón, dijo que la familia cristiana "hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época".

El Papa se emocionó al mencionar a su predecesor, "nuestro amado" papa Francisco, y llamó a los padres a transmitir la fe a sus hijos "con los gestos más sencillos" como "la bendición antes de comer, una oración antes de ir a dormir, el perdón y la escucha mutua".

La misa concluyó con una comunión multitudinaria en puestos móviles donde incluso laicos entregaron decenas de millas de hostias a los fieles.

Marta Lima, una docente jubilada de 63 años, apreció que la homilía del Papa pidiera "fortalecer los lazos de la familia", puesto que "eso es justamente lo que nos hace falta y, cuando no está, es el inicio de todas las violencias".

🇦🇷 EL PAPA LEÓN XIV REIVINDICA EL VALOR DE LA FAMILIA CRISTIANA ANTE MILLONES DE FIELES EN BUENOS AIRES Durante la multitudinaria Misa celebrada en Buenos Aires, ante unos dos millones y medio de personas, el Papa León XIV exhortó a los fieles a no dejarse llevar por quienes afirman que la familia cristiana está superada. «Al contrario, hoy más que nunca representa un pilar fundamental entre las muchas precariedades de nuestra época». #PapaLeónXIV #PapaEnArgentina #ViajeApostolico https://t.co/ElgzBlSXR2 — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) November 9, 2026

Asistentes a la misa del Papa

El Vaticano informó que más de dos millones y medio de personas asistieron a la misa. Miles había hecho fila desde la madrugada para estar entre los primeros en ingresar y ubicarse frente al vallado situado a unos 100 metros del escenario.

La mayoría debió seguir la homilía a través de alguna de las 33 pantallas gigantes dispuestas por la organización.

Grupos de fieles llegaron en autobuses organizados por sus parroquias, muchas de otras provincias y de países vecinos. En algunas esquinas, jóvenes con guitarras animaban la espera con cantos y palmas.

🇻🇦 https://t.co/KbRZX089uZ 👉 El papa León XIV abogó por el acceso universal a la atención sanitaria y la salud mental durante su primer discurso oficial en #Uruguay. https://t.co/ovlG2CjgTp — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 7, 2026

Cerca de los ingresos había carpas con ventas de souvenirs: camisetas, gorras, banderines y hasta alfajores y dulce de leche con el rostro del papa León XIV.

"Lo que más nos hace falta es unión, estamos tan divididos", dijo al borde del llanto Soledad Troncoso, una jubilada de 67 años que llegó desde Wilde, en la periferia sur, con su hermana y varios vecinos. "Que su palabra perdure, que traiga bendición a esta patria donde se sufre tanto".