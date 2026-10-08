Aluvión en Las Condes, Chile: autos arrastrados y pasajeros sobre el techo de un bus

Las imágenes muestran a personas sobre el techo del bus mientras el agua avanzaba por las calles.

La emergencia se registró en el sector de General Blanche con San Carlos de Apoquindo, en medio de las precipitaciones que afectan a Santiago, la capital de Chile.

Según información de Carabineros, el rebalsamiento de un canal en la calle Francisco Bulnes Correa provocó el aluvión, que movilizó grandes cantidades de agua y arrastró todo lo que encontró a su paso.

Videos difundidos de la emergencia muestran cómo varios automóviles y árboles fueron arrastrados por la corriente.

Una micro del sistema RED también quedó atrapada por la fuerza del agua mientras transportaba pasajeros.

En medio de la situación, algunas personas quedaron sobre el techo del bus para mantenerse fuera del alcance de la corriente.

🔴#AHORA| El momento en que el #aluvión ingresa a las calles de #LasCondes. La emergencia ocurrió la tarde del jueves 8 de octubre. https://t.co/EKutxlLcAH — Fernando Ulloa Galaz (@UlloaG_Fernando) October 8, 2026

El agua avanzó por varias calles de Las Condes

El aluvión también afectó a la avenida La Plaza y a la avenida Padre Hurtado, donde el agua circuló con fuerza por la calzada.

La corriente alcanzó sectores por los que caminaban peatones y complicó la circulación en distintos puntos de la comuna.

#LASCONDES | 🚨 IMPACTANTE ALUVIÓN EN SAN CARLOS DE APOQUINDO Impresionantes imágenes muestran un aluvión en el sector de San Carlos de Apoquindo, comuna de Las Condes, producto de las intensas lluvias que afectan a la Región Metropolitana. #Chile https://t.co/dGx1dVOAHs — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) October 8, 2026

¿Qué se sabe de los afectados y las zonas de riesgo?

Hasta el momento, no se ha confirmado el número de personas afectadas ni la magnitud total de los daños.

Se espera que las autoridades entreguen información oficial sobre las consecuencias de la emergencia y la situación de quienes viajaban en el bus.

Ante el avance del agua, la Municipalidad de Las Condes recomendó evitar el tránsito por Quebrada Honda, Paul Harris, Cristóbal Colón, Álvaro del Portillo y General Blanche.

La emergencia ocurrió mientras las lluvias afectaban a Santiago, y las autoridades mantienen la atención en los sectores comprometidos.