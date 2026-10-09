Emergencia en Medellín: desbordamiento de la quebrada La Iguaná causa severos daños

Emergencias por las fuertes lluvias de este viernes 9 de octubre en Medellín.

Una intensa jornada de lluvias sobre la cuenca del Valle de Aburrá derivó en una situación de emergencia en el occidente de Medellín tras el desbordamiento de la quebrada La Iguaná, ocurrida este viernes 9 de octubre de 2026

El incremento vertiginoso del caudal generó fuertes corrientes de agua y lodo que irrumpieron en zonas residenciales y corredores viales estratégicos, provocando daños materiales y momentos de extrema zozobra entre los habitantes del lugar.

Las principales afectaciones se concentraron en barrios como Blanquizal, Olaya Herrera, La Iguaná y sectores aledaños a la avenida San Juan y la vía al Mar.

La fuerza del agua superó la capacidad del cauce, inundando decenas de viviendas y locales comerciales, destruyendo enseres y causando el colapso puntual de estructuras en las riberas.

Asimismo, el flujo de sedimentos y escombros obligó al cierre temporal de rutas neurálgicas de transporte, lo que provocó un severo traumatismo en la movilidad de la capital antioqueña.

Frente a la contingencia, la Alcaldía de Medellín, a través del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y el Cuerpo Oficial de Bomberos, desplegó un operativo de respuesta inmediata.

Las autoridades confirmaron el rescate de varias personas atrapadas por la corriente y habilitaron puntos de atención integral para las familias damnificadas, mientras los equipos técnicos avanzan en la evaluación de la estabilidad de los terrenos para determinar la necesidad de evacuaciones definitivas o temporales.

En su pronunciamiento oficial, los organismos de gestión del riesgo hicieron un llamado urgente a la ciudadanía a mantenerse en alerta frente a la persistencia de la temporada invernal y el monitoreo constante de los niveles de agua mediante el Sistema de Alerta Temprana (SIATA).

Mientras los equipos de maquinaria pesada laboran en la remoción de escombros y la limpieza del canal para restablecer la transitabilidad, las autoridades locales reiteraron que se mantendrá el Puesto de Mando Unificado (PMU) activo para coordinar las ayudas humanitarias y la mitigación de los puntos vulnerables.