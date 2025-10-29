'Nos volvieron a abandonar'; drama en las favelas de Río de Jainero tras letal operación

Personas sostienen un cartel contra el gobernador de Río de Janeiro frente a cuerpos sin vida en la calle.

"El Estado nos abandonó hace mucho tiempo y nos volvieron a abandonar después de esta matanza". Con estas palabras los ciudadanos enfrentan el horror y drama de las secuelas de la operación policial más leta de Río de Janeiro, Brasil.

Los habitantes de la favela de la Penha, donde se desplegaron los uniformados, no durmieron. Decenas de muertos yacían en medio de un bosque cercano y sin la ayuda de las autoridades tuvieron que ir por ellos en una búsqueda que aún continúan este miércoles 29 de octubre del 2025.

Alrededor de las 06:00 hora local (9:00 GMT) del martes, una hilera de al menos 50 cadáveres cubiertos por un plástico negro se encontraba sobre el asfalto frente a una guardería publica, ubicada en la plaza São Lucas.

El fuerte olor que expelían los cuerpos no impedía que decenas de vecinos permanecieran cercándolos, mientras que otros buscaban a conocidos.

Rayune Diaz Ferreira, una de las habitantes de la comunidad, buscaba a su primo. Ella contó a EFE que la gente no ha dormido ni comido buscando a los desaparecidos, pues ninguna autoridad ha ayudado en el rescate.

Para esta trabajadora independiente de 36 años que se crió en la favela, nunca se había visto algo así en la comunidad.

Una veintena de vecinos de la favela, la mayoría mujeres, lideró las búsquedas de los cuerpos en un bosque ubicado en la parte más alta de la favela y que colinda con el complejo de Alemão. Allí tuvieron lugar varios enfrentamientos en la tarde y noche del martes.

En medio de la trocha, restos de ropa, casquillos de bala y sangre ayudó a marcar el camino. Con solo una camilla, cargada entre cuatro o seis personas, los voluntarios levantaron los cuerpos a cuentagotas.

Algunos están en zonas de difícil acceso y exigen más tiempo y esfuerzo para el rescate. Mientras continúa la búsqueda, el conductor de la furgoneta llevaba a los últimos rescatados hasta la plaza donde están los demás cadáveres.

La abogada Thais Loredo, del Instituto Anjos da Liberdade, que acompaña la recuperación de los cuerpos, también confirmó a EFE que algunos cuerpos mostraban signos de tortura.

Incertidumbre y desolación en favela

El megaoperativo con 2 500 agentes tenía como objetivo detener a cabecillas del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales mas antiguas y peligrosas de Rio.

La acción llevó a vivir escenas de guerra en la Penha y Alemão, dos populosos complejos de favelas, ubicados en uno de los sectores más violentos y deprimidos, en la zona norte de la ciudad.

Bajo la incertidumbre de lo que pasará ahora en la favela y aún con el eco de los tiroteos resonando en sus oídos, los habitantes de la región tratan de retomar su cotidianidad.

Sin embargo, en la zona de la plaza São Lucas todos los comercios están cerrados con la excepción de un mercado. Las vías y el servicio público, que ayer estuvieron bloqueados por las operaciones policiales y por la acción de los narcotraficantes hoy funcionan con normalidad

132 muertos, desaparecidos y detenidos

El balance oficial de víctimas divulgado el martes daba cuenta de 64 muertos, cuatro de ellos policías. Sin embargo, este miércoles se informó que existen 132 fallecidos, pero el Gobierno regional solo ha confirmado 119.

Esta cifra fue confirmada por la Defensoría Pública, institución encargada de ofrecer asistencia legal gratuita, después de que habitantes de los barrios afectados se lanzaran a buscar a sus familiares desaparecidos y empezaran a juntar decenas de cuerpos en una plaza.

El Gobierno regional, por su parte, presentó este miércoles un balance de fallecidos de cuatro agentes y 115 supuestos miembros del Comando Vermelho.

También el secretario de la Policía Civil de Río, Felipe Curi, afirmó durante una rueda de prensa que solo fueron abatidos los sospechosos que "optaron por el enfrentamiento" con los policías. Mientras que las personas que se entregaron fueron llevadas a la comisaría.

"Fue una acción legítima del estado para cumplir órdenes de prisión", defendió Curi, ante las críticas recibidas por la alta mortalidad.

ONU horrorizada por operación letal

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos dijo sentirse "horrorizada" por la macrooperación policial contra una importante banda del crimen organizado en Río de Janeiro.

"Recordamos a las autoridades sus obligaciones ante el derecho internacional, y urgimos a que se conduzcan investigaciones de forma pronta y efectiva" sobre las muertes, indicó en su cuenta oficial de X la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk.