Ecuador presenta su estrategia de inteligencia artificial en el World Governments Summit 2026

Daniel Noboa, presidente de la Republica, participa en el World Governments Summit 2026, en Dubái, junto a autoridades y líderes internacionales del sector tecnológico

Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Ecuador participa en el World Governments Summit (WGS) 2026, uno de los foros globales más relevantes sobre innovación y gobernanza, que se desarrolla en Dubái del 3 al 5 de febrero, bajo el lema “Forjando los Gobiernos del Futuro”.

Como parte de la comitiva oficial que acompaña al presidente de la República, Daniel Noboa Azín, el ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Roberto Kury, cumple una agenda enfocada en tecnología, transformación digital y cooperación internacional, según informó el MINTEL en un boletín emitido este 3 de febrero de 2026.

El evento reúne a más de 35 jefes de Estado, 150 gobiernos y alrededor de 6.000 líderes internacionales, quienes abordan temas como inteligencia artificial, sostenibilidad, economía digital y gobernanza. En este escenario, Ecuador busca posicionar su visión tecnológica ante actores globales del sector público y privado.

Durante el encuentro, el titular del (El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información) MINTEL anunciará el lanzamiento global de la Primera Estrategia de Inteligencia Artificial del Ecuador, que contempla 21 ejes de acción orientados al uso responsable, ético y estratégico de esta herramienta tecnológica en el país.

Como parte de su agenda, el ministro Kury mantendrá reuniones con Omar Sultan Al Olama, ministro de Estado de Inteligencia Artificial, Economía Digital y Aplicaciones de Trabajo Remoto de Emiratos Árabes Unidos, delegado especial para temas de transformación digital.

Además, participará en el panel “Camino hacia cero burocracias”, enfocado en procesos innovadores para mejorar los servicios gubernamentales, intervendrá en la Mesa Redonda “Nuevo Ecuador – Reunión de Alto Nivel” y mantendrá encuentros con representantes de empresas tecnológicas de Emiratos Árabes Unidos.