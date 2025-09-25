Un ecuatoriano es condenado a seis años de cárcel por abuso sexual a su hermanastra

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), en España, dictó una condena de 6 años de prisión a un joven ecuatoriano, de 27 años, por abusar sexualmente de su hermanastra, cuando la menor tenía ocho años.

Esta resolución que, puede ser apelada ante el Tribunal Supremo, ratifica la sentencia dictada en abril por la Audiencia Provincial de Navarra. Además de la pena de cárcel, el acusado no podrá acercarse ni comunicarse con la víctima durante 10 años y deberá cumplir otros 10 años de libertad vigilada una vez finalice la condena. También tendrá que indemnizar con 30 000 euros por el daño moral.

La Audiencia de este caso calificó los hechos como un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años. Como prueba principal consta la declaración preconstituida de la víctima, reproducida íntegramente en el proceso. La defensa recurrió pidiendo la absolución o la repetición del juicio, pero tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular solicitaron confirmar la condena.

El TSJN ha considerado que el relato de la menor es consistente y está respaldado por pruebas objetivas, testificales y periciales psicológicas. Los magistrados subrayan que su testimonio ha sido calificado de “altamente creíble” por las psicólogas forenses.

Uno de los puntos clave fue la negativa de la Audiencia a que la menor declarara de nuevo en el juicio. El Tribunal Superior respalda esta decisión para evitar la revictimización, recordando que obligar a la niña a testificar de nuevo podría interferir en su proceso de adaptación y tratamiento psicológico.

Según lo expuesto dentro del caso, la niña ha desarrollado síntomas depresivos y sentimientos de culpa, por lo que desde enero de 2024 recibe atención psicológica de la Sección de Asistencia a Víctimas del Delito de Navarra, dependiente del Servicio Social de Justicia.