Así se posiciona La Tri en el Ranking FIFA luego de vencer a Argentina en las eliminatorias

La Selección ecuatoriana de fútbol se clasificó al Mundial 2026 en segundo lugar de las eliminatorias sudamericanas.

La Tri continúa cosechando frutos tras su destacada participación en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026.

Este jueves 18 de septiembre de 2025 la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) publicó su nuevo ranking de selecciones.

España subió un puesto y se ubica con 1 875,37 puntos luego de vencer a la selección de Bulgaria 3-0. El cuadro español lidera el nuevo Ranking FIFA.

Francia se ubicó en segundo puesto con 1 870,92 puntos. También subió un puesto luego de vencer 2-1 a Islandia.

Argentina tuvo una fuerte caída y registra 1 870,32 puntos. Luego de liderar el Ranking FIFA por más de dos años, la 'albiceleste' cayó al tercer puesto luego de perder frente a Ecuador 1-0.

La Tri escaló un lugar en la tabla y se ubica en el puesto 24 con 1 588,04 puntos. La subida en el Rankig se logró con la victoria ante Argentina y el histórico empate a ceros con Paraguay.

La selección de Eslovaquia se ubica como la que más puestos ha escalado. Diez escalones arriba, este equipo ahora se ubica en el puesto 42 con 1 491,87 puntos.

En el Ranking FIFA constan 210 selecciones de todo el mundo. Este cuadro marca el desempeño de los equipos.

La selección ecuatoriana se enfrentará a Estados Unidos y México, en octubre, y ante Canadá y Nueva Zelanda, en noviembre.

Aunque La Tri ya está clasificada al Mundial 2026, el resultado de etos partidos podría impulsarla al Bombo 2 del sorteo, lo que permitiría jugar con equipos más accesibles dentro de la fase de grupos.