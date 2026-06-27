Vice de EE.UU. advierte que responderá con "violencia" a cualquier ataque de Irán
Estados Unidos lanza una nueva amenaza contra Irán, en medio de las negociaciones de paz.
Ataques entre Irán y EE.UU.
AFP
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Actualizado:
27 jun 2026 - 08:01
El vicepresidente estadaounidense, JD Vance, advirtió el viernes 26 de junio que Washington responderá a cualquier ataque de Irán con "violencia".
Lo dijo luego de que el ejército de ese país dijera que había respondido a un ataque iraní contra un buque de carga.
"La violencia será respondida con violencia"
"Irán firmó un acuerdo de alto el fuego. Nosotros lo hemos respetado. Si tienen desacuerdos sobre cómo se está aplicando el memorando de entendimiento, pueden levantar el teléfono", dijo.
"Pero la violencia será respondida con violencia", publicó Vance en X, en referencia al memorando de entendimiento destinado a poner fin a casi cuatro meses de conflicto.
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