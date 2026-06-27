Irán acusa a EE.UU. de 'violar' el acuerdo y ambos países intercambian ataques

Irán denuncia “trato discriminatorio” de EEUU tras negativa de visados a parte de su delegación para el Mundial 2026.

Irán acusó el sábado a Estados Unidos de "violación flagrante" del protocolo de acuerdo concluido para poner fin a la guerra en Oriente Medio, después de que Washington bombardeara territorio iraní, lo que provocó una réplica de Teherán.

El fuego cruzado renueva las dudas sobre los esfuerzos desplegados para mantener abierto el estratégico estrecho de Ormuz, justo cuando ambas partes negocian un acuerdo final más amplio.

Los bombardeos estadounidenses del viernes, los primeros conocidos desde la firma del protocolo de acuerdo entre Washington y Teherán el 17 de junio, se llevaron a cabo tras "el ataque de ayer contra un buque comercial que transitaba por el estrecho" de Ormuz.

"La violencia solo genera más violencia"

Estos ataques "constituyen una violación flagrante" de "la Carta de las Naciones Unidas" y "del protocolo de acuerdo", declaró en un comunicado el Ministerio iraní de Relaciones Exteriores.

En represalia, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Teherán, anunciaron el sábado haber atacado posiciones estadounidenses en la región del Golfo.

El vicepresidente estadounidense JD Vance escribió en X que Irán había "firmado un acuerdo de alto al fuego. Nosotros lo hemos respetado. Si tienen desacuerdos sobre la aplicación del protocolo de acuerdo, pueden levantar el teléfono. Pero la violencia solo engendrará más violencia".