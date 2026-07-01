Estados Unidos designa al GDO Chone Killers como organización terrorista extranjera

Miembros del GDO Chone Killers son detenidos en un operativo en Guayaquil.

El Gobierno de Estados Unidos designó a la organización criminal Chone Killers como parte de las Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y de Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).

El anuncio se hizo este miércoles 1 de julio de 2026 a través de un comunicado del secretario de Estado, Marco Rubio. El documento indica que la medida forma parte de la estrategia de la Administración del presidente Donald Trump para combatir las organizaciones vinculadas al narcotráfico y la violencia en la región.

¿Por qué Estados Unidos designó a Chone Killers?

En un comunicado oficial, el Departamento de Estado señaló que Chone Killers ha perpetrado múltiples ataques contra civiles, miembros de las fuerzas del orden y funcionarios públicos en Ecuador.

Además, indicó que la organización ha estado involucrada en asesinatos de alto perfil de autoridades. Recordó que el grupo surgió como una facción de Los Choneros, organización que ya había sido designada previamente por Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designada.

Según la información difundida por Washington, Chone Killers se separó de Los Choneros en 2020 para operar de manera independiente.

EE.UU. destaca cooperación con Ecuador

Marco Rubio afirmó que la decisión se enmarca en la cooperación entre Estados Unidos y el Gobierno del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen organizado transnacional.

Según el funcionario, ambas naciones mantienen acciones conjuntas para frenar el tráfico de drogas, afectar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales y fortalecer la seguridad en la región.

El secretario de Estado sostuvo que la designación refleja el compromiso de la Administración estadounidense de desarticular las redes del narcotráfico y enfrentar a los grupos considerados una amenaza para la seguridad hemisférica.

¿Qué implica la designación?

La inclusión de Chone Killers en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT) permite a Estados Unidos aplicar sanciones más severas contra el grupo y quienes le brinden apoyo.

Entre las consecuencias se encuentran el bloqueo de bienes e intereses sujetos a jurisdicción estadounidense, restricciones financieras y la prohibición de proporcionar apoyo material a la organización.

El Departamento de Estado informó que la medida fue adoptada en aplicación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y de la Orden Ejecutiva 13224, y entrará en vigor tras su publicación en el Registro Federal.