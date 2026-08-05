EE. UU. ofrece hasta USD 102 millones por líderes del CJNG

El Gobierno de Estados Unidos anunció un paquete de recompensas para obtener información que permita capturar a ocho presuntos líderes y colaboradores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El anuncio fue realizado este miércoles 5 de agosto de 2026 por el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia como parte de una nueva ofensiva contra el CJNG, organización que la Casa Blanca mantiene designada como grupo terrorista extranjero.

¿Quiénes son los más buscados?

La recompensa más alta es de la USD 25 millones, fue ofrecida por información que conduzca al arresto o condena de Juan Carlos Valencia González, alias "El Pelón" y "El 03", identificado por las autoridades estadounidenses como el actual líder del CJNG.

También se anunciaron recompensas de entre USD 10 millones y USD 15 millones para otros integrantes de la cúpula de la organización. El total, el monto asciende a USD 102 millones.

Nuevas acusaciones para cinco presuntos cabecillas

Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia presentó cargos contra cinco presuntos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación por delitos relacionados con el narcotráfico y crimen organizado. Entre los acusados están: Julio Alberto Castillo, Hugo Gonzalo Mendoza, Ricardo Ruiz Velasco, Julio César Montero Pizón y Carlos Andrés Rivera. Ninguno se encuentra bajo custodia de Estados Unidos.

También habrán sanciones y restricciones de visas

Como parte de las medidas, EE.UU. informó que impondrán sanciones financieras a decenas de personas y empresas presuntamente relacionadas con el CJNG, además de restringir y revocar visas a colaboradores de la organización. Según las autoridades, el objetivo es afectar la estructura financiera y operativa del cartel.

La mayor ofensiva contra el CJNG

El Gobierno estadounidense calificó este paquete de acciones como una de las mayores ofensivas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. La estrategia busca facilitar la captura de sus principales dirigentes y reforzar la cooperación con las autoridades mexicanas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.