Tras el rastro del piloto que entregó al ‘Mayo’ Zambada a Estados Unidos

El avión utilizado en la detención de los líderes del cártel se exhibe en un museo estadounidense

Poco a poco se despejan las incógnitas en torno a la turbia captura y entrega a Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada, último capo del Cartel de Sinaloa, hace dos años.

El FBI estadounidense reveló recientemente que tenía en su poder la aeronave que trasladó al Mayo y asumió el crédito de la arriesgada operación, que se hizo a espaldas del Gobierno mexicano.

El movimiento triunfal del FBI contradecía la versión oficial que había dado el entonces embajador de EE UU, Ken Salazar, quien negó de manera tajante que su Gobierno hubiera estado involucrado.

“No fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra operación”, declaró entonces, y lo ha reiterado ahora que el Ejecutivo de Claudia Sheinbaum lo ha acusado de haber mentido.

Revelados algunos detalles del avión usado para el operativo, un Beechcraft King Air 200 de los años setenta, quedaba la incógnita sobre la identidad del piloto que lo manejó aquel 25 de julio de 2024.

Su nombre ha sido guardado con celo por los dos gobiernos, pero informes de las autoridades mexicanas y documentos judiciales en Estados Unidos apuntan a que se trata de Mauro Alberto Núñez Ojeda, El Jando, piloto de todas las confianzas de Los Chapitos, el clan que orquestó la trampa para capturar a Zambada, un antiguo socio de Joaquín El Chapo Guzmán.

EL PAÍS ha pedido una confirmación a autoridades de la Cancillería, la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Embajada estadounidense, pero ninguna accedió a contestar.

La versión del exembajador Salazar sobre que Washington no puso al piloto cobra fuerza a la luz de los nuevos indicios.

Sin embargo, los documentos judiciales consultados muestran que, aunque haya sido así, El Jando sí era una pieza clave en la gran jugada del Gobierno de EE UU para conseguir el favor de testigos protegidos del Cartel de Sinaloa.

El año pasado, México detuvo al Jando, pero lo entregó a Estados Unidos, país que le acusa de narcotráfico. El piloto llegó a un acuerdo para declararse culpable en los tribunales estadounidenses en abril de este año.

Ismael "El Mayo" Zambada es trasladado a Estados Unidos en el Beechcraft King Air 200. FBI

El Gobierno de Sheinbaum cree que Washington sí tuvo un rol en la operación para extraer al Mayo Zambada. Los documentos disponibles parecen dar sustento a esta suposición.

Uno de los reclamos de México es que esa maniobra desató una guerra sin cuartel dentro del Cartel de Sinaloa que ha causado cientos de muertes y desapariciones.

Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, fue quien llevó con engaños al Mayo Zambada a un sitio en el que fue sometido, sedado y subido contra su voluntad al avión que lo llevaría a EE UU.

La facción de La Mayiza, formada por los herederos de Zambada, consideró aquello un acto de alta traición y emprendió la venganza.

El otro reclamo, que ha tomado mucha relevancia en las últimas semanas, gira en torno a qué tanto y desde cuándo las agencias de Estados Unidos llevan a cabo operaciones en suelo mexicano sin autorización del Gobierno federal, como marca la ley.

Pistas desde México

Este jueves, el Gobierno de México dio la mayor pista sobre la identidad del misterioso piloto. En una conferencia, la Fiscalía dijo que ya tenía identificado al sujeto.

Detalló que, según información que le dio el FBI, este hombre, una vez que concluyó la tarea de entregar al Mayo Zambada en Nuevo México, del lado de la frontera estadounidense, “solicitó ser deportado inmediatamente a México”, cosa que, al parecer, cumplió solícitamente Washington.

El piloto tenía historia criminal, y es lo que le llevó a ser capturado en México poco tiempo después, y luego a ser devuelto a Estados Unidos, según relató David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional.

“El piloto fue deportado [a México]. Siguió operando, cometiendo delitos en México; fue detenido por portación de armas, y fue entregado con base en la Ley de Seguridad Nacional al Gobierno de Estados Unidos”, dijo.

Las “entregas” de acusados a EE UU con base en la Ley de Seguridad Nacional se corresponden con los envíos masivos de líderes criminales que ha implementado el Gobierno de Sheinbaum, y que siguen un curso legal diferente al modelo tradicional y tedioso de la extradición.

El único piloto que fue enviado a EE UU con arreglo a la nueva y polémica modalidad fue El Jando, al que el Gobierno mexicano identificó desde el primer momento como el piloto de confianza de Iván Archivaldo Guzmán, otro hijo del Chapo y quien continúa libre en México.

Raúl Armando Jiménez Vazquez, Ernestina Godoy y David Boone en Ciudad de México, este miércoles. Fiscalía General de la República (EFE)

Medio año después del suceso del Mayo Zambada, el 8 de febrero de 2025, las fuerzas de seguridad de México capturaron en Sinaloa al Jando, argumentando que habían respondido a una agresión con armas de fuego.

En un principio, en febrero, tras su detención, y luego en agosto, tras su entrega a EE UU, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que El Jando no había estado “directamente” involucrado en el secuestro y traslado del Mayo Zambada, pero los elementos disponibles contradicen esa afirmación.

La jugada de EE UU

La cronología de algunos hechos relevantes refuerza la ruta que conduce al Jando. El Gobierno de Sheinbaum sostiene que, el 23 de julio de 2024, Ovidio Guzmán , El Ratón, hijo del Chapo detenido en EE UU, aceptó colaborar como testigo protegido en el país norteamericano.

Dos días después, según ese relato, Washington modificó “la medida cautelar” de Ovidio Guzmán sin consultar a México. Ese mismo día, se dio la captura y entrega del Mayo Zambada.

Estos hechos llevaron al Gobierno de Claudia Sheinbaum a sostener que la captura de Ismael "El Mayo" Zambada fue parte de un plan coordinado desde Estados Unidos, una versión que contradice la del exembajador Ken Salazar, quien afirmó que se trató de un conflicto entre miembros del Cartel de Sinaloa.

El 4 de febrero de 2025 ―cuatro días antes de su captura en México―, la Fiscalía de Estados Unidos presentó ante tribunales de ese país una acusación por narcotráfico contra Mauro Alberto Núñez Ojeda, a quien identificaba con el alias de Jando o Jondo.

El documento, sin embargo, no se hizo público, a petición del Departamento de Justicia.

Ese documento es revelador. El Gobierno estadounidense pidió al juez mantener bajo resguardo la acusación “a fin de proteger la seguridad de testigos colaboradores y no poner en riesgo la investigación”.

La petición mencionaba brevemente la trayectoria criminal del Jando, a quien el Cartel de Sinaloa le financió el entrenamiento para convertirse en piloto, según se lee allí.

El Jando luego trabajó como piloto no solo de Iván Archivaldo, sino también de su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar, otro hijo del Chapo que también está libre en México.

Petición del Gobierno de EE UU para mantener bajo reserva la acusación contra 'El Jando'. Administrative Office of the U.S. Courts

“El acusado está actualmente bajo custodia en México”, indica el texto.

El Departamento de Justicia explica por qué es importante la secrecía: Estados Unidos necesita una oportunidad para garantizar la seguridad de sus testigos.

Así mismo, necesita brindar a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley la oportunidad de extraditar al acusado desde el extranjero antes de que este tenga conocimiento de los cargos presentados en su contra en [este país].

Estados Unidos también puede necesitar tiempo para garantizar la seguridad de testigos adicionales, así como de sus familiares.

La petición de secrecía del Gobierno estadounidense fue autorizada. Un mes después, el 9 de mayo, 17 familiares de Ovidio Guzmán, entre ellos su madre, cruzaron a pie y con equipaje un paso fronterizo hacia Estados Unidos.

En aquel momento, el secretario García Harfuch confirmó el traspaso y dijo que ello formaba parte de una negociación entre Ovidio Guzmán y las autoridades del vecino del norte.

Su hermano Joaquín Guzmán López, que llegó a EE UU en el mismo avión que pilotó El Jando el año anterior, ya también estaba cooperando con las autoridades de ese país.

El Jando fue finalmente entregado a Washington el 12 de agosto de 2025 junto a otros 25 líderes criminales de diversos carteles. Al día siguiente, en EE UU, se autorizó hacer pública, por fin, la acusación contra el piloto.

La vida criminal del Jando

Los documentos judiciales relatan la vida criminal de Núñez Ojeda, desde sus comienzos como sicario de Óscar Medina Noe González, Panu, un líder mediano de la facción de Los Chapitos, por debajo de la jerarquía de los hijos del Chapo Guzmán.

El Jando fungía directamente como enlace entre Iván Archivaldo Guzmán Salazar y El Panu, quien fue asesinado en diciembre del año pasado en Ciudad de México.

"El Jando", piloto del Cártel de Sinaloa, y "El Mayo" Zambada. SSPC/Gobierno de México

Tras su entrenamiento para “pilotear aviones privados y helicópteros al servicio de las operaciones del Cartel de Sinaloa”, El Jando tuvo a su cargo la supervisión de “una flota de aeronaves y personal que trabajaba para el cartel, incluyendo mecánicos, pilotos y empleados de mantenimiento”.

El propio Jando, según las acusaciones, transportó en avión cargamentos de cientos de kilos de cocaína desde varios países, como Ecuador y Costa Rica, a México, de donde la droga se enviaba a EE UU.

También transportó cargamentos de armas que sirvieron para librar conflictos contra “subgrupos beligerantes dentro del Cartel de Sinaloa”.

Los documentos ligan directamente al Jando con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, a quien servía como piloto y de quien recibía órdenes para transportar “numerosos cargamentos de cocaína”. Por un solo viaje, el cartel le pagaba 200.000 dólares.

El Jando escondía su identidad usando el pasaporte de un primo llamado Alejandro Ojeda Ávila. La Fiscalía estadounidense dice que, durante su trabajo como piloto, recibió y operó varios tipos de aeronaves, por ejemplo, Caravan, Piper, Cessna 206... y King Air.

A bordo de un avión de este último modelo, un piloto de Los Chapitos entregó al Mayo Zambada a EE UU hace casi dos años.

Contenido publicado el 8 de julio de 2026 en El País, ©EDICIONES EL PAÍS S.L.U.. Se reproduce este contenido con exclusividad para Ecuador por acuerdo editorial con PRISA MEDIA.