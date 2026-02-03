¿Qué es y cuáles son las funciones del Servicio de Inmigración de EE.UU. (ICE)?

Agentes federales dispararon municiones contra manifestantes en Minneapolis, el pasado 24 de enero de 2026.

Durante enero de 2026, una serie de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Mineápolis, estado de Minnesota, desató una fuerte controversia.

Como parte de las redadas migrantorias, dispuestas por la aministración de Donald Trump, dos personas fueron abatidas. Además, se registró un intento de ingreso forzado al consulado de Ecuador.

Estos hechos encendieron las alarmas diplomáticas, colocaron nuevamente a esta agencia en el centro del debate público.

¿Qué es el ICE?

El ICE es la principal agencia federal que se encarga de aplicar las leyes migratorias y de aduanas dentro del territorio estadounidense.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos fue creado en 2003 mediante la fusión de los elementos investigativos y de control migratorio interior del antiguo Servicio de Aduanas de Estados Unidos y el antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización.

Según información oficial de Estados Unidos, ICE cuenta con más de 20 000 agentes. Ahí trabajan oficiales de deportación, agentes especiales, analistas y personal profesional.

La agencia tiene un presupuesto anual de aproximadamente 8 billones de dólares designados principalmente a tres direcciones generales:

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés)

(HSI, por sus siglas en inglés) La Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés)

(ERO, por sus siglas en inglés) La Oficina del Asesor Jurídico Principal (OPLA, por sus siglas en inglés)

A diferencia de la Patrulla Fronteriza (CBP), que opera en los límites del país norteamericano, el ICE actúa principalmente en el interior de Estados Unidos.

