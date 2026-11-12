Choques entre manifestantes y policías tras marchas masivas por la vivienda en España

Un ciclista aparece junto a contenedores de basura en llamas al fondo, durante una huelga general en España por la crisis de la vivienda

La Policía española lanzó gases lacrimógenos en los enfrentamientos esporádicos, la noche del miércoles 11 de noviembre, en Madrid y Barcelona, tras una jornada de movilización masiva en toda España por el derecho a la vivienda y el poder adquisitivo, unas pocas semanas de las elecciones legislativas.

Miles de personas se manifestaron en todo el país tras esta jornada de huelga general, la primera de este tipo en la cuarta economía de la zona del euro.

Las marchas en Madrid y Barcelona, que congregaron respectivamente a 120 000 y 55 000 personas, según las autoridades, terminaron por la noche con disturbios entre grupos de manifestantes, algunos de ellos encapuchados, y la policía, observaron periodistas de la AFP.

Un video grabado en Barcelona muestra enfrentamientos entre manifestantes lanzando proyectiles contra la policía antidisturbios, que respondió con disparos de pelotas de goma.

Varias tiendas del centro de esa ciudad fueron objetos de vandalismo, con sus vitrinas destrozadas, y se volcaron contenedores de basura que luego fueron incendiados, según el video.

Huelga antes de las elecciones legislativas

Los sindicatos destacaron la alta participación en la primera huelga nacional de 24 horas realizada desde 2012, aunque los líderes empresariales desestimaron el número de personas que atendieron el llamado.

La movilización dejó ver el descontento social antes de las elecciones legislativas del 29 de noviembre, en las que el presidente de gobierno socialista, Pedro Sánchez, buscará su reelección.

María Piñana, una microbióloga de 34 años, marchó en Barcelona con una pancarta adornada con trozos de yeso con la inscripción en catalán "Se nos cae el techo por 1.387,2 euros".

"Hemos hecho huelga y hemos venido a la manifestación porque no estamos de acuerdo con los precios de la vivienda en Barcelona", explica esta mujer, que comparte piso con otras dos amigas.

Para Jesús Pallarol, un jubilado de 71 años, el problema de la vivienda persistirá independientemente de quién gane las elecciones.

Aunque "se mantiene el actual gobierno progresista o no, o venga el PP, el tema de la vivienda estará allí. Es como un elefante, no podrán ocultarlo", afirmó en la capital catalana.

En Madrid, Cristina Gorroño, una empleada de 54 años de una compañía telefónica, también denunció el elevado coste de los alquileres.

"Los precios en España han subido increíblemente y no podemos afrontarlos con los sueldos que tenemos", lamentó esta mujer frente al Ayuntamiento de Madrid, en la plaza de Cibeles.

Así fue la huelga general

La huelga comenzó por la mañana con cortes de carreteras en distintos puntos del país y alteraciones en el transporte público y cancelaciones de vuelos, especialmente en Barcelona.

"El seguimiento es importante, muy alto en algunos territorios, un poquito más bajo en otros. Muy importante en la industria, en los sectores estratégicos de nuestro país", valoró Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, uno de los principales sindicatos, asegurando que "la satisfacción es plena".

Pero para la CEOE, la principal organización patronal española, el paro fue "un fracaso".

"Con la información disponible a media tarde, podemos hablar de una huelga de mínimos históricos a nivel sectorial y territorial. En definitiva, de un fracaso", señaló en un comunicado conjunto con la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME).

Olas de protestas

Los principales sindicatos llamaron a esta huelga siguiendo la estela de las protestas por el acceso a la vivienda de este otoño. El detonante fue el desalojo forzoso de su apartamento en septiembre de Maricarmen Abascal, una madrileña de 87 años que falleció pocos días después.

Las reivindicaciones "son contra todos los gobiernos, contra la patronal y contra los rentistas", lanzó Alicia del Rio, portavoz del Sindicato de Inquilinas, asociación clave detrás de la movilización y de acciones como la acampada que tomó durante cinco semanas la Puerta del Sol en Madrid.

Al fracasar en validar un paquete de vivienda en el Parlamento, el presidente del Gobierno, el socialista Sánchez, adelantó las cómicas medidas previstas inicialmente para 2027.

Pese a todo, su ejecutivo tiene previsto hacer aprobar este jueves parte de esas medidas en el órgano que hace las funciones del Parlamento, disuelto por la convocatoria electoral.

El paro general ha sido muy criticado por la derecha, y la extrema derecha. La huelga es "todo menos general", valoró este miércoles Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica del Partido Popular (PP, derecha), cuya formación ya anunció que derogará los decretos de vivienda si llega al poder.