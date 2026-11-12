Lluvias intensas continuarán en Ecuador este jueves 12; riesgos por crecidas y desbordamientos

12 provincias de Ecuador en riesgo de inundaciones por persistentes lluvias hasta el 15 de noviembre

Las lluvias continúan en varias provincias de Ecuador. El monitoreo satelital de este jueves 12 de noviembre muestra precipitaciones moderadas y fuertes en Muisne, Quinindé, gran parte de Manabí, Los Ríos y el norte y sur de Guayas.

Se prevé que las condiciones se mantengan durante las próximas horas.

La Advertencia Meteorológica N.º 87 señala que las lluvias y tormentas se presentarán desde la tarde del miércoles 11 hasta las 07:00 del domingo 15 de noviembre.

Las precipitaciones podrían alcanzar mayor intensidad en la región Litoral y en las estribaciones occidentales de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Loja.

En Galápagos también se esperan lluvias, de intensidad moderada y puntualmente fuerte.

Las condiciones pueden variar entre localidades, por lo que el organismo climático recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones de los pronósticos.

12 provincias con riesgo de inundaciones y desbordamientos de ríos

El aumento de las lluvias mantiene en alerta a sectores de Esmeraldas, Santo Domingo, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro.

En estas provincias existe riesgo de crecidas y desbordamientos de ríos y esteros, que podrían afectar a comunidades y zonas cercanas a los cauces.

La alerta también incluye a Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja. En estas provincias, las precipitaciones pueden elevar los niveles de agua y provocar inundaciones o deslizamientos, especialmente en zonas vulnerables.

La población debe evitar cruzar ríos crecidos, permanecer cerca de quebradas y circular por sectores inundados mientras continúen las lluvias.