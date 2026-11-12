Capturan a alias 'Raúl', presunto sucesor de 'Fito', en operativo contra Los Choneros en Manabí

La Policía Nacional detuvo a 14 personas durante el operativo 'Gran Fénix – Palmar', ejecutado este 12 de noviembre en Manabí.

Un total de 14 personas fueron detenidas durante un operativo contra una presunta red de microtráfico y narcotráfico vinculada con 'Los Choneros', ejecutado la madrugada de este jueves 12 de noviembre de 2026, en Manabí.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que la operación denominada 'Gran Fénix Palmar' permitió la captura de Heráclito Sánchez Zambrano, alias 'Raúl', identificado como un individuo de interés penal b.

Según las investigaciones, el detenido habría asumido el control operativo, territorial y logístico de una facción de 'Los Choneros' después de la extradición de alias 'Fito', cabecilla de esta organización criminal.

Quince allanamientos en cuatro cantones de Manabí

Las autoridades realizaron 15 allanamientos simultáneos en cuatro cantones de Manabí:

Manta

Portoviejo

Jipijapa

Paján

Según Reimberg, la estructura investigada mantenía células especializadas en el almacenamiento, transporte y distribución de drogas y armas.

Los investigadores identificaron presuntas operaciones de envío de cocaína por vía marítima hacia Centroamérica.

Durante las diligencias, las autoridades identificaron un varadero clandestino en una zona de manglares, utilizado presuntamente para ocultar embarcaciones de alta velocidad. En el lugar se decomisaron aproximadamente 500 kilogramos de cocaína.

Una adulta mayor con discapacidad entre los detenidos

El ministro también informó que entre los aprehendidos se encuentra una mujer adulta mayor con discapacidad, quien presuntamente transportaba droga utilizando su silla de ruedas.

Hasta el momento, no se han informado las medidas judiciales adoptadas contra los 14 detenidos.