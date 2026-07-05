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Nuestro Mundial

Los octavos de final del Mundial 2026 ya perfilan a los primeros clasificados

Marruecos, Francia y Noruega aseguraron su clasificación a cuartos, mientras el resto de los cruces de octavos se disputa entre el domingo y el martes.

El centrocampista colombiano Richard Ríos y el defensa ghanés Gideon Mensah luchan por el balón durante el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Colombia y Ghana.

AFP

Autor

Los Angeles, AFP 

Actualizado:

05 jul 2026 - 20:47

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Los octavos de final del Mundial 2026 ya comienzan a definir a los equipos que siguen en carrera por el título.

Hasta el momento, Marruecos, Francia y Noruega aseguraron su clasificación a la siguiente ronda, tras imponerse en sus respectivos compromisos.

La jornada dejó una de las mayores sorpresas del torneo con la eliminación de Brasil, mientras que Francia volvió a imponerse a Paraguay y Marruecos confirmó su buen momento para instalarse entre los ocho mejores.

Los primeros clasificados

  • Marruecos 3-0 Canadá
  • Francia 1-0 Paraguay
  • Noruega 2-1 Brasil

Con estos resultados, Marruecos, Francia y Noruega avanzan a los cuartos de final del certamen.

Los partidos que faltan: 

  1. Domingo 5 de julio

    • México vs. Inglaterra

  2. Lunes 6 de julio

    • Portugal vs. España
    • Estados Unidos vs. Bélgica

  3. Martes 7 de julio

    • Argentina vs. Egipto
    • Suiza vs. Colombia

Los vencedores de estos encuentros completarán el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026, que ya entra en su fase decisiva.

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