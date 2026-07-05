Los octavos de final del Mundial 2026 ya perfilan a los primeros clasificados
Marruecos, Francia y Noruega aseguraron su clasificación a cuartos, mientras el resto de los cruces de octavos se disputa entre el domingo y el martes.
El centrocampista colombiano Richard Ríos y el defensa ghanés Gideon Mensah luchan por el balón durante el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Colombia y Ghana.
AFP
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Actualizado:
05 jul 2026 - 20:47
Los octavos de final del Mundial 2026 ya comienzan a definir a los equipos que siguen en carrera por el título.
Hasta el momento, Marruecos, Francia y Noruega aseguraron su clasificación a la siguiente ronda, tras imponerse en sus respectivos compromisos.
La jornada dejó una de las mayores sorpresas del torneo con la eliminación de Brasil, mientras que Francia volvió a imponerse a Paraguay y Marruecos confirmó su buen momento para instalarse entre los ocho mejores.
Los primeros clasificados
- Marruecos 3-0 Canadá
- Francia 1-0 Paraguay
- Noruega 2-1 Brasil
Con estos resultados, Marruecos, Francia y Noruega avanzan a los cuartos de final del certamen.
Los partidos que faltan:
Domingo 5 de julio
- México vs. Inglaterra
Lunes 6 de julio
- Portugal vs. España
- Estados Unidos vs. Bélgica
Martes 7 de julio
- Argentina vs. Egipto
- Suiza vs. Colombia
Los vencedores de estos encuentros completarán el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026, que ya entra en su fase decisiva.
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