Los octavos de final del Mundial 2026 ya perfilan a los primeros clasificados

El centrocampista colombiano Richard Ríos y el defensa ghanés Gideon Mensah luchan por el balón durante el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Colombia y Ghana.

Los octavos de final del Mundial 2026 ya comienzan a definir a los equipos que siguen en carrera por el título.

Hasta el momento, Marruecos, Francia y Noruega aseguraron su clasificación a la siguiente ronda, tras imponerse en sus respectivos compromisos.

La jornada dejó una de las mayores sorpresas del torneo con la eliminación de Brasil, mientras que Francia volvió a imponerse a Paraguay y Marruecos confirmó su buen momento para instalarse entre los ocho mejores.

Los primeros clasificados

Marruecos 3-0 Canadá

Francia 1-0 Paraguay

Noruega 2-1 Brasil

Con estos resultados, Marruecos, Francia y Noruega avanzan a los cuartos de final del certamen.

Los partidos que faltan:

Domingo 5 de julio México vs. Inglaterra Lunes 6 de julio Portugal vs. España

Estados Unidos vs. Bélgica Martes 7 de julio Argentina vs. Egipto

Suiza vs. Colombia

Los vencedores de estos encuentros completarán el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026, que ya entra en su fase decisiva.