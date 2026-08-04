Cientos de evacuados por potente erupción del volcán de Fuego en Guatemala

El volcán Fuego entró en erupción en Alotenango, a unos 65 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Guatemala, el 4 de agosto de 2026.

Cientos de personas permanecían, este martes 4 de agosto de 2026, en refugios tras ser evacuadas de sus comunidades en las faldas del volcán de Fuego, a 35 km de la capital de Guatemala, tras una potente erupción de lava el lunes que puso al país en alerta de "peligro", el segundo nivel más alto.

El coloso, considerado el volcán más activo de Centroamérica, entró en fase eruptiva en la mañana del lunes y en la noche aumentó su intensidad con la expulsión de material incandescente, mientras se levantaron grandes columnas de gases y ceniza.

Al menos 350 pobladores fueron llevados en autobuses a un salón comunal del centro urbano del municipio de San Juan Alotenango, al este del volcán, zona de menor riesgo, según cifras de los Bomberos Voluntarios. En aldeas cercanas se desconoce el número de evacuados.

"Desde la mañana amaneció activo. Ya en la noche dieron la voz de alerta que había que evacuar", declaró a la AFP Alejandro García, de 68 años, habitante del caserío Santo Domingo El Porvenir.

García contó que la población decidió salir por miedo, al ver la lava descendiendo por las laderas, pues recuerdan una fuerte erupción del volcán de Fuego el 3 de junio de 2018, que arrasó una comunidad y dejó 215 muertos y una cifra similar de desaparecidos.

Camas improvisadas fueron colocadas en el salón de San Juan Alotenango a la espera de que disminuya la actividad volcánica. Muchos salieron de sus viviendas con solo un puñado de ropa y alimentos.

Otras decenas de familias, muchas con niños, fueron trasladadas a refugios en el municipio sureño de Escuintla, señalaron las autoridades locales.

La estatal Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró la noche del lunes la "alerta anaranjada", previa a la roja de emergencia, "a nivel nacional" para que todas las instituciones estatales se preparen en caso de ser necesario.

Más de 6 000 fallecidos por terremotos en Venezuela

Suspensión de clases

El Instituto de Vulcanología (Insivumeh) afirmó este martes que la actividad eruptiva acumula ya 23 horas desde su inicio y reiteró que persisten el peligro de deslaves de material ardiente en los flancos sur del volcán.

El Ministerio de Educación ordenó la suspensión de las clases presenciales hasta nuevo aviso en comunidades de tres municipios cercanos al volcán.

En tanto, la policía de tránsito mantenía cerrada una carretera que rodea el macizo y que conecta la costa sur con la ciudad colonial de Antigua, el principal sitio turístico del país.

Los expertos del Insivumeh explicaron que por la erupción también se genera una fuente de lava de 200 a 300 metros de altura sobre el cráter y que la columna de ceniza puede superar los 7 000 metros.

Además, avisó sobre la dispersión de ceniza a alturas entre 5 000 a 6 000 metros que se desplazan a distancias de hasta 130 km hacia el oeste, llegando a las costas del Pacífico.

Las autoridades recomendaron que se tomen "precauciones con el tráfico aéreo", pero hasta ahora no se ve afectado el aeropuerto internacional en Ciudad de Guatemala.

Las más recientes fases eruptivas del volcán de Fuego, de 3 763 metros de altura, fueron en febrero pasado y otra en junio de 2025 que obligó a la evacuación de unas 800 personas.

Tragedia tras un incendio en un ferry en Indonesia

En 1932 una erupción del volcán de Fuego lanzó cenizas que llegaron a El Salvador (a 125 km de distancia) y Honduras (a 175 km).

A 65 km de la capital por carretera, el macizo está situado entre los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez, vecinos de la provincia de Guatemala, y es uno de los tres volcanes activos del país, junto al Pacaya (sur) y el Santiaguito (oeste).