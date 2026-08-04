Messi dona 92 000 dólares para la reconstrucción tras los incendios en Madrid

El astro argentino Leo Messi donó 80 000 euros (poco más de 92 100 dólares) para la reconstrucción tras el incendio que asoló el norte de la región de Madrid la pasada semana.

La presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, agradeció en un mensaje en sus redes sociales la contribución del futbolista, reciente subcampéon del mundo con su selección.

"Leo Messi ha donado 80 000 (euros) para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid", escribió Ayuso en sus redes sociales.

"Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece", añadió la presidenta de la región madrileña.

El incendio forestal que asoló el noroeste de la región madrileña arrasó 27 000 hectáreas y afectó a más de 50 000 personas entre evacuados y confinados.

El astro argentino ha demostrado su cercanía con España por su pasado por el Barcelona de España.