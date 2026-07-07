Escasez de combustible retrasa recuperación eléctrica en Cuba

Cuba informó este martes que el restablecimiento de la red eléctrica tras un nuevo apagón general avanza lentamente debido a la escasez de combustible, agudizada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

Es el tercer apagón en los últimos seis meses y el octavo desde finales de 2024.

Según el último parte de la Empresa Eléctrica de La Habana, el 32,6% de los clientes de la capital contaban con servicio.

El director del Despacho Nacional de Carga de la Empresa Eléctrica, Félix Estrada, informó que solo siete de las quince provincias de la isla se han logrado conectar a la red nacional, "aunque con déficit en la capacidad de generación debido a las limitaciones actuales" de combustible.

A mediodía del lunes, la compañía anunció una "desconexión total" del sistema eléctrico de la isla, donde viven 9,6 millones de personas.

Una oscilación del voltaje y la baja generación eléctrica provocaron la desconexión del sistema eléctrico, informaron las autoridades este martes.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, atribuyó la situación a la política de sanciones de Estados Unidos contra la isla y acusó a Washington de buscar "provocar un estallido social por asfixia". Además, calificó de "genocida" el bloqueo energético estadounidense.

El envejecimiento del sistema eléctrico sumado al bloqueo petrolero estadounidense desde enero hace que los cubanos enfrenten apagones de hasta 30 horas en la capital, y de varios días en el interior de la isla.

"Hay que adaptarse. Nosotros los cubanos nos adaptamos a eso, desgraciadamente es así, estamos adaptados a lo bueno y a lo malo", Rebeca Ceballo, una jubilada de 73 años.