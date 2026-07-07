Becas para ecuatorianos: cupos para estudiar maestrías en Europa, Corea e India en 2026

Conoce los requisitos y cómo aplicar hasta el 30 de agosto de 2026.

Los profesionales ecuatorianos que buscan cursar un posgrado en el exterior tienen una amplía oferta durante los meses de julio y agosto del 2026 para aplicar.

La Universidad Internacional de Valencia (VIU), en alianza con el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec), abrió una convocatoria para entregar 60 becas destinadas a maestrías oficiales europeas en modalidad 100% online. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 30 de agosto de 2026.

La convocatoria forma parte de la quinta edición del programa de cooperación entre ambas instituciones y busca ampliar el acceso de los ecuatorianos a estudios superiores internacionales sin necesidad de viajar fuera del país.

Los beneficiarios podrán obtener una titulación oficial europea y cursar sus estudios completamente en español.

Maestrías oficiales europeas en modalidad online

En total se entregarán 60 becas que cubrirán el 60% del valor de la matrícula. Los estudiantes seleccionados deberán asumir el 40% restante y los costos administrativos que correspondan al programa elegido.

La oferta académica incluye más de 35 maestrías oficiales en áreas como:

Ciencia y Tecnología

Educación

Ciencias de la Salud

Derecho

Artes y Humanidades

y Administración de Empresas

Las clases se desarrollarán de forma 100% virtual, permitiendo que los profesionales puedan estudiar desde cualquier ciudad del Ecuador mientras continúan con sus actividades laborales o personales.

¿Cómo postular a las becas VIU 2026?

El proceso de inscripción permanecerá abierto del 1 de julio al 30 de agosto de 2026. El inicio de clases está previsto para octubre de 2026.

Los interesados deberán enviar un único archivo en formato PDF que incluya:

Copia de cédula de identidad o pasaporte

Título o diploma de tercer nivel

Récord académico (calificaciones de la universidad)

Carta de motivación (explicando por qué deseas la beca y cómo aportará a tu carrera)

Estos documentos deben ser enviados al correo electrónico becascooperacion@gmail.com, utilizando como asunto "BECAS VIU 2026".

Además, los postulantes deberán revisar la oferta académica y los requisitos específicos de cada programa en la plataforma oficial de Globo Común – Minedec, donde constan las maestrías disponibles, costos y condiciones de la convocatoria.

La selección será por mérito académico y experiencia profesional

El proceso contempla una preselección a cargo del Minedec y una evaluación final realizada por la Universidad Internacional de Valencia.

El Comité de Admisión analizará aspectos como el rendimiento académico, la experiencia profesional y la relación entre el perfil del aspirante y la maestría seleccionada.

Las instituciones organizadoras advirtieron que las postulaciones incompletas o enviadas por duplicado serán descartadas automáticamente. Los resultados finales se darán a conocer durante septiembre de 2026 a través de los canales oficiales.

La Universidad Internacional de Valencia (VIU) cuenta con más de 26 500 estudiantes de 87 nacionalidades y mantiene presencia académica en 88 países, consolidándose como una de las universidades online más reconocidas del ámbito hispanohablante.

Programas Erasmus y OEA

Para los profesionales ecuatorianos, además de esta convocatoria existen oportunidades gestionadas mediante el portal de Becas o convocatorias anuales de la OEA Becas y el Programa Académico OEA.

Estos representan una oportunidad para acceder a una formación internacional, obtener un título europeo y fortalecer su perfil frente a un mercado laboral cada vez más competitivo.

Este programa ofrece becas para estudios de pregrado y posgrado, así como cursos de capacitación profesional de corta duración y oportunidades innovadoras de capacitación en línea para ciudadanos y residentes permanentes de los Estados Miembros de la OEA.

Las becas también permiten ampliar las oportunidades de especialización en áreas estratégicas sin abandonar el lugar de residencia, gracias a una modalidad de estudio flexible y completamente virtual.

CONVOCATORIA IDIOMA FECHA LÍMITE MODALIDAD INSTITUCIÓN SOCIA TIPO OEA - FLACSO - ARGENTINA

Maestría en Estudios y Relaciones del Trabajo / Diploma Superior en Estudios y Relaciones del Trabajo y Sindicalismo Español 7 de agosto de 2026 A distancia (virtual) FLACSO Argentina PAEC OEA - FLACSO - ARGENTINA

Maestría en Estudios de Juventud / Diploma Superior en Estudios y Políticas de Juventud en América Latina Español 7 de agosto de 2026 A distancia (virtual) FLACSO Argentina PAEC OEA - FLACSO - ARGENTINA

Maestría en Desarrollo Humano / Diploma Superior en Desarrollo Humano Español 7 de agosto de 2026 Mixta (Virtual + Presencial)

Dos instancias presenciales (Seminarios de Integración) FLACSO Argentina PAEC OEA – VIU

Education, Science and Technology, Business, Health, Communication and more. Español Admisión y solicitud:

31 de julio de 2026 A distancia (España) La Universidad Internacional de Valencia PAEC OAS - UWI

Certificado, Programas de Licenciatura y Posgrados Inglés Admisión (UWI) y solicitud:

1 de julio de 2026 Presencial y a distancia

(Antigua & Barbuda, Barbados, Jamaica o Trinidad y Tobago) The University of West Indies PAEC OAS - Universidad del Desarrollo

dLab Global Innovation and Entrepreneurship Certificado Inglés 15 de julio de 2026 A distancia (Chile) Universidad del Desarrollo PAEC OAS - UAGM Inglés / Español Admisión (UAGM) y solicitud:

31 de julio de 2026 Presencial (EE.UU.) Universidad Ana G. Méndez PAEC OEA - AGMU Inglés Admisión (UAGM) y solicitud:

31 de julio de 2026 Virtual (EE.UU.) Universidad Ana G. Méndez PAEC

Quienes deseen participar deberán completar el proceso de postulación antes del 30 de agosto de 2026, fecha límite establecida para esta convocatoria.