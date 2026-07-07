Becas para ecuatorianos: cupos para estudiar maestrías en Europa, Corea e India en 2026
Profesionales ecuatorianos podrán postular a becas para maestrías presenciales y online en Europa, Corea e India.
Conoce los requisitos y cómo aplicar hasta el 30 de agosto de 2026.
Pixabay
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Actualizado:
07 jul 2026 - 11:45
Los profesionales ecuatorianos que buscan cursar un posgrado en el exterior tienen una amplía oferta durante los meses de julio y agosto del 2026 para aplicar.
La Universidad Internacional de Valencia (VIU), en alianza con el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec), abrió una convocatoria para entregar 60 becas destinadas a maestrías oficiales europeas en modalidad 100% online. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 30 de agosto de 2026.
La convocatoria forma parte de la quinta edición del programa de cooperación entre ambas instituciones y busca ampliar el acceso de los ecuatorianos a estudios superiores internacionales sin necesidad de viajar fuera del país.
Los beneficiarios podrán obtener una titulación oficial europea y cursar sus estudios completamente en español.
Maestrías oficiales europeas en modalidad online
En total se entregarán 60 becas que cubrirán el 60% del valor de la matrícula. Los estudiantes seleccionados deberán asumir el 40% restante y los costos administrativos que correspondan al programa elegido.
La oferta académica incluye más de 35 maestrías oficiales en áreas como:
- Ciencia y Tecnología
- Educación
- Ciencias de la Salud
- Derecho
- Artes y Humanidades
- y Administración de Empresas
Las clases se desarrollarán de forma 100% virtual, permitiendo que los profesionales puedan estudiar desde cualquier ciudad del Ecuador mientras continúan con sus actividades laborales o personales.
¿Cómo postular a las becas VIU 2026?
El proceso de inscripción permanecerá abierto del 1 de julio al 30 de agosto de 2026. El inicio de clases está previsto para octubre de 2026.
Los interesados deberán enviar un único archivo en formato PDF que incluya:
- Copia de cédula de identidad o pasaporte
- Título o diploma de tercer nivel
- Récord académico (calificaciones de la universidad)
- Carta de motivación (explicando por qué deseas la beca y cómo aportará a tu carrera)
Estos documentos deben ser enviados al correo electrónico becascooperacion@gmail.com, utilizando como asunto "BECAS VIU 2026".
Además, los postulantes deberán revisar la oferta académica y los requisitos específicos de cada programa en la plataforma oficial de Globo Común – Minedec, donde constan las maestrías disponibles, costos y condiciones de la convocatoria.
La selección será por mérito académico y experiencia profesional
El proceso contempla una preselección a cargo del Minedec y una evaluación final realizada por la Universidad Internacional de Valencia.
El Comité de Admisión analizará aspectos como el rendimiento académico, la experiencia profesional y la relación entre el perfil del aspirante y la maestría seleccionada.
Las instituciones organizadoras advirtieron que las postulaciones incompletas o enviadas por duplicado serán descartadas automáticamente. Los resultados finales se darán a conocer durante septiembre de 2026 a través de los canales oficiales.
La Universidad Internacional de Valencia (VIU) cuenta con más de 26 500 estudiantes de 87 nacionalidades y mantiene presencia académica en 88 países, consolidándose como una de las universidades online más reconocidas del ámbito hispanohablante.
Programas Erasmus y OEA
Para los profesionales ecuatorianos, además de esta convocatoria existen oportunidades gestionadas mediante el portal de Becas o convocatorias anuales de la OEA Becas y el Programa Académico OEA.
Estos representan una oportunidad para acceder a una formación internacional, obtener un título europeo y fortalecer su perfil frente a un mercado laboral cada vez más competitivo.
Este programa ofrece becas para estudios de pregrado y posgrado, así como cursos de capacitación profesional de corta duración y oportunidades innovadoras de capacitación en línea para ciudadanos y residentes permanentes de los Estados Miembros de la OEA.
Las becas también permiten ampliar las oportunidades de especialización en áreas estratégicas sin abandonar el lugar de residencia, gracias a una modalidad de estudio flexible y completamente virtual.
Quienes deseen participar deberán completar el proceso de postulación antes del 30 de agosto de 2026, fecha límite establecida para esta convocatoria.
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