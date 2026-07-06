Elenco de 'La Odisea' inicia su gira promocional en Londres con Hathaway, Zendaya y Holland

Elenco de 'La Odisea' inicia su gira promocional de la producción a estrenarse el 16 y 17 de julio.

El elenco estelar de La Odisea arrancó, de forma oficial, su gira de promoción global este lunes 6 de julio en Londres, Inglaterra.

La esperada megaproducción, escrita y dirigida por el cineasta Christopher Nolan, reunió en la capital británica a sus principales protagonistas antes de su inminente estreno mundial en cines reprogramado para el 16 y 17 de julio.

El evento se desarrolló bajo un despliegue mediático en Leicester Square.

Zendaya deslumbró vistiendo un aclamado diseño de Jacquemus con estética de diosa griega, haciendo honor a su papel en la película.

Una producción llena de retos

Por su parte, Anne Hathaway lució un sofisticado vestido blanco de Blumarine que resaltó su actual embarazo.

En alianza con Universal Pictures UK, el reparto posó con prendas personalizadas de fútbol de la selección de Inglaterra con los nombres de sus respectivos personajes míticos impresos, coincidiendo con la fiebre del Mundial 2026.

Lupita Nyong'o dio el toque internacional vistiendo la camiseta de México.

El largometraje marca un precedente histórico al ser el primer filme comercial rodado íntegramente con cámaras IMAX de 70 mm.

Dicha producción obligó a los actores a enfrentar complejos rodajes físicos en locaciones reales de países como Grecia, Marruecos e Islandia.